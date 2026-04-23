به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری گفت: به مناسبت دهه کرامت، بازارچه محصولات کانون تخصصی کارآفرینی و اشتغال مدیریت کانونهای خدمت استان سمنان با محوریت فرهنگ رضوی و ارادت به حضرت امام رضا (ع) و با حضور مدیر، معاونان و خادمیاران کانونهای خدمت رضوی استان و … افتتاح شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان افزود: این بازارچه را میتوان گامی نو و عملی در مسیر حمایت از تولیدات داخلی و توانمندسازی هنرمندان و کارآفرینان بومی دانست، چرا که بخش قابل توجهی از آثار ارائهشده، بازتابدهنده هویت دینی، فرهنگی و هنری مردم این خطه است.
او بیان کرد: این بازارچه تا روز جمعه ۴ اردیبهشت ماه به همراه بازارچه صنایعدستی بهارانه سمنان در پارک ۱۷ شهریور دایر است و شهروندان و مسافران میتوانند در این مدت از غرفههای متنوع آن بازدید و خرید کنند.
نصیری با تأکید بر نقش این رویداد در توسعه اشتغال افزود: این بازارچه با هدف عرضه و فروش محصولات تولیدی کارآفرینان و حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی برپا شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمنان در ادامه تصریح کرد: برگزاری این بازارچه را باید فرصتی مغتنم برای عرضه مستقیم محصولات ارزشمند تولیدکنندگان بومی و نیز زمینهای برای تعامل بیشتر مردم با طرحهای اشتغالزایی کانونهای خدمت رضوی دانست، ظرفیتی که هم به معرفی توانمندیهای هنرمندان محلی کمک میکند و هم فرهنگ مصرف کالای ایرانی را در جامعه تقویت خواهد کرد.
