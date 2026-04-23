به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هاجر شریفی با اشاره به ضرورت توجه جدی‌تر به حفاظت از محیط‌زیست و میراث طبیعی گفت: زمین، بزرگ‌ترین میراث مشترک ما انسان‌هاست و پاسداشت آن تنها یک مسئولیت اداری نیست، بلکه وظیفه‌ای انسانی، اخلاقی و نسلی است.

شهرستان نطنز با برخورداری از چشم‌اندازهای کم‌نظیر طبیعی، باغات دیرینه، مناطق ارزشمند کوهستانی و روستاهای تاریخی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت جمعی برای حفظ و احیای محیط‌زیست است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نطنز با اشاره به نقش گردشگری مسئولانه در کاهش فشارهای زیست‌محیطی، ادامه داد: افزایش آگاهی گردشگران، مدیریت پسماند در مناطق گردشگری، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و حفاظت از زیستگاه‌های حیوانی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در سال جاری است. همکاری مردم محلی، انجمن‌های محیط‌زیستی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند آینده‌ای پاک‌تر و سالم‌تر برای نطنز رقم بزند.

او تصریح کرد: از همه شهروندان، به‌ویژه جوانان، می‌خواهیم با مشارکت در طرح‌های پاک‌سازی طبیعت، کاهش مصرف پلاستیک، احترام به عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از آلودگی‌های بصری، در حفظ زیبایی‌ها و میراث ارزشمند شهرستان نقش‌آفرینی کنند. زمین پاک، میراثی است که باید با تمام توان از آن مراقبت کنیم تا نسل‌های آینده بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

شریفی تاکید کرد: امیدواریم با همکاری مردم و نهادهای همراه، نطنز همچنان به‌عنوان یکی از نمادهای طبیعت بکر ایران باقی بماند و الگویی در حفاظت از محیط‌زیست برای سایر شهرها باشد.

به این مناسبت در این روز توسط پرسنل میراث‌فرهنگی شهرستان و جمعی از دوستداران محیط زیست، جمع‌آوری زباله‌های اطراف آنشکده نطنز، مسجد جامع، درخت‌های چنار و بازار تاریخی نطنز انجام شد.

انتهای پیام/