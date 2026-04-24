به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۴ اردیبهشت۱۴۰۵ در حاشیه مراسم بدرقه خانواده‌های شهدای میناب در ایستگاه راه آهن شهید رئیسی مشهد گفت: کاروان خانواده‌های شهدای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب به میزبانی آستانقدس رضوی هم‌زمان با دهه کرامت در مشهد مقدس حضور یافتند.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: هم‌زمان با ایام پربرکت دهه کرامت، آیین غبارروبی مضجع مطهر حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا علیه‌السلام، با حضور تولیت آستان قدس رضوی، خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، جمعی از علما، هنرمندان، خادمان و اقشار مختلف مردم در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

موسوی تصریح کرد: این کاروان عاشورایی پس از چهار روز از طریق قطار مسافربری عازم میناب شدند و در ایستگاه شهید رئیسی راه آهن مشهد، بدرقه شدند.

ایستگاه راه‌آهن مشهد مسافران ویژه‌ای از دیار جنوب و مردمان خونگرمش داشت. خانواده شهدای مدرسه شجره طیبه میناب بعد از سفری چهار روزه به مشهد مقدس به میزبانی آستان قدس رضوی و زیارتی ناب که جنس آن با تمام زیارت‌های عمرشان متفاوت بود به شهرشان بازگشتند، شهری که به گفته خودشان کربلای ایران است.

یکی پسر از دست داده و یکی دختر، یکی خواهر و یکی برادر، یکی همکارش شهید شده و یکی دوستش، بعضی‌ها عکس چند نفر را در دست دارند که همگی شهید شدند، چندتا از خانواده‌ها هم که خوشبختانه از جنایت تاریخی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در بردند میان میهمانان ویژه امام رضا(ع) به چشم می‌آمدند.

با هر کدامشان که صحبت می‌کردیم به اعتراف خودشان، این سفر هدیه شهید و امام رضا(ع) بود که نصیبشان شده بود و آنها به پای خود به مشهدالرضا نیامده بودند.

آرامش در قلب و سکینه در دل، دستاورد بزرگی بود که از این سفر با خود به میناب می‌بردند تا بتوانند زندگی خود را ادامه بدهند.

مینابی‌ها چه دل‌های بزرگی دارند، وقتی با هر کدامشان صحبت می‌کردیم انتقام خون فرزندان بی‌گناهشان، سربلندی ایران، حفظ سلامتی رهبر انقلاب و سپردن پرچم انقلاب به دست صاحب اصلی کشور، صاحب‌الزمان(عج) خواسته مشترک همه ۱۶۸خانواده گل‌های نشکفته‌ای بود که پرپر شدند.

