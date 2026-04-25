مسعود رحمانی کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در یادداشتی نوشته است: امروز، همصداییِ مردم و مسئولان، تنها یک شعارِ سیاسی نیست، بلکه «سدِ دفاعیِ اول» در برابر پروژههای ویرانگرِ دشمن است. وقتی مردم در خیابانها با همبستگیِ بیسابقه، صفوف خود را در برابر تفرقهافکنیها محکم میکنند، در واقع بزرگترین پشتوانهی استراتژیک را برای تصمیمگیرندگان فراهم میسازند. این حضورِ هوشیارانه، به مسئولان این پیام را صادر میکند که: «ما در کنار شماایستادهایم، به شرط آنکه در مسیرِ حفظِ عزت و حق، ذرهای عقبنشینی نکنید.
بنابراین، اکنون زمانِ آن است که مسئولان، با تکیه بر این پشتوانه عظیم و این همبستگیِ ملی، خود را در دو جبهه حیاتی نشان دهند. در «جبهه میدان»، باید با صلابتی تزلزلناپذیر، از تمام مرزها، مقدسات و پیشرویهای جبهه مقاومت دفاع کنند؛ به گونهای که دشمن بداند هرگونه تجاوز، هزینهای سنگین و غیرقابلتحمل خواهد داشت.
همچنین در «جبههی دیپلماسی» نباید اجازه داد که فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، قدرتِ چانهزنی را از بین ببرد. مذاکره نباید به معنای عقبنشینی یا معامله بر سرِ حقوقِ بنیادین باشد؛ بلکه باید از موضعِ قدرت، با نگاهی راهبردی و با هدفِ تثبیتِ منافعِ ملی، مدیریت شود.
مسئولان باید بدانند که ملت، در برابرِ حاکمیت، «حقِ مطالبه» دارد و در برابرِ دشمن، «وظیفهی حمایت». این حمایتِ مردمی، به معنای سپردنِ اختیار به مسئولان است، مشروط بر اینکه آنها با «عزت» و «صلابت» از حقوقِ ملتِ بزرگ ایران دفاع کنند. هرگونه سازشِ آسیبزا یا تزلزل در مواجهه با تهدیدات، نه تنها مشروعیتِ سیاسی را به خطر میاندازد، بلکه این سرمایه ارزشمندِ همبستگی را نیز فرسوده میکند.
رمزِ شکستِ پروژه آمریکاییصهیونی، در معادلاتِ نظامی نیست، بلکه در «یکپارچگیِ اراده» نهفته است. وقتی مسئولان، با پشتوانه این ملتِ ایستاده، در میدانها مقتدر و در میزهای مذاکره، با صلابت و حقخواه باشند، هیچ قدرتی نخواهد توانست این پیکره واحد را متلاشی کند. ما با هم، از میدان به میز، و از حق به پیروزی، راه را هموار خواهیم کرد.
