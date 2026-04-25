رصد ستارگان در مجموعه تاریخی و گردشگری رباط لاری تربت حیدریه برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی محمدی امروز شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1405 با اعلام این خبر افزود: رصد ستارگان در قالب گردشگری نجومی، لذت بردن از آسمان پر رمز و راز است و هر انسانی با دیدن گوشه‌ای از شگفتی های آفرینش، به قدرت خداوند بیشتر پی می‌برد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه ادامه داد: علاقه به آسمان و منظومه ‌شمسی ریشه در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان دارد، دانشمندان و منجمان ایرانی همواره برای شناخت آسمان و رمز و رازهای آن کنجکاو بوده‌اند و ساخت اولین رصدخانه‌ها در جهان به نام ایرانیان به ثبت رسیده‌است، رصدخانه‌هایی که هم می‌تواند بخشی از جاذبه‌های تاریخی و هم جاذبه گردشگری نجومی تلقی شوند.

محمدی تصریح کرد: در میان انواع و اقسام شاخه‌های گردشگری، گردشگری نجومی یکی از هیجان‌انگیزترین آن‌هاست که پتانسیل آن در تربت حیدریه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و چهارفصل بودن و هم‌چنین وجود کویر در مناطق جنوبی شهرستان وجود دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت حیدریه اظهار کرد: در این‌گونه برنامه‌ها که شوق دیدن ماه، سیاره‌ها، خوشه‌های ستاره‌ای، کهکشان‌ها، سحابی‌ها، گذراندن یک شب در زیر آسمان پرستاره و لذت بردن از این موهبت الهی در کنار دیگران از ویژگی‌های خاص این نوع برنامه‌ها است.

محمدی ادامه داد: امروزه توسعه این نوع گردشگری که هم جنبه تفریحی دارد و هم علمی - آموزشی باید بیشتر مدنظر قرار گیرد و نکته قابل‌توجه در گردشگری نجومی این است که برای تمامی گروه‌های سنی و به‌صورت گروهی و خانوادگی جذاب و دردسترس است و با در نظر گرفتن تمهیداتی در تمام طول سال می‌توان از گردشگری نجومی بهره برد.

او افزود: در گردشگری نجومی چون بیشتر بر رصد آسمان شب در اماکن تاریخی استوار است در بیشتر روستاهای کویری شهرستان به‌دلیل وجود ابنیه تاریخی و زیرساخت‌های اولیه گردشگری مانند اقامتگاه‌های بومگردی و همچنین عدم آلودگی نوری، قابلیت برگزاری این برنامه‌ها وجود دارد.

او گفت: توسعه این گونه برنامه‌ها می‌تواند به این مجموعه‌ها، به همان اندازه‌ای که در روز گردشگر دارند، می‌توانند در شب نیز جذب گردشگر داشته‌باشند و توسعه اقتصادی روستاها را به دنبال داشته باشد.

این برنامه با مشارکت انجمن نجوم مشهد و تربت حیدریه و با هماهنگی فرمانداری شهرستان و ادارات میراث‌فرهنگی، شهرداری و شورای اسلامی و مراکز دانشگاهی در محل مجموعه تاریخی رباط لاری برگزار و علاوه بر برنامه رصد ستارگان، کارگاه آموزشی علمی ویژه شرکت کنندگان برگزار شد.

