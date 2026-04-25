به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: با استناد به اعلام دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی و گردشگری سبز و بررسی‌های سامانه‌ای، اقامتگاه بوم‌گردی باغ گیلاس در روستای نگارمن شاهرود، نخستین اقامتگاه بوم‌گردی ایجادی کشور معرفی شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: اقامتگاه بوم‌گردی باغ گیلاس در اوایل دهه ۱۳۸۰ در روستای نگارمن از توابع شهرستان شاهرود احداث شد و بر اساس استعلام‌های انجام‌ شده، این مجموعه نخستین اقامتگاه بوم‌گردی کشور است که به‌صورت ایجادی و از ابتدا طراحی و ساخته شده و حاصل تبدیل یا تغییر کاربری بناهای پیشین نیست.

او بیان کرد: اقامتگاه بوم‌گردی باغ گیلاس در دامنه کوه شاهوار و در روستای نگارمن، با مدیریت حمیدرضا عاطفی در استان سمنان فعالیت می‌کند.

رضویان با اشاره به اینکه وجود نخستین اقامتگاه بوم‌گردی ایجادی کشور در این روستا، فرصت مناسبی برای معرفی بیش‌ازپیش ظرفیت‌های گردشگری شهرستان شاهرود و استان سمنان فراهم کرده است، اظهار کرد: این روستا که در بخش بسطام و در حدود ۲۰ کیلومتری شمال شاهرود واقع شده، یکی از مناطق شاخص طبیعت‌گردی در شرق استان به شمار می‌رود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در تشریح ویژگی‌های این منطقه گفت: نگارمن از روستاهای برخوردار از جاذبه‌های کم‌نظیر طبیعی است و وجود چشمه‌ها و آبشارها در منطقه‌ای با اقلیم غالباً کویری، جلوه‌ای منحصربه‌فرد از هم‌نشینی کویر و کوه را در این محدوده ایجاد کرده است.

او تصریح کرد: آبشارها و چشمه‌های متعدد، رودخانه نگارمن، جاذبه‌هایی همچون قطار زرشک و چشمه هفت‌رنگ فرحزاد، این منطقه را به یکی از مقاصد جذاب برای طبیعت گردان تبدیل کرده است.

رضویان با اشاره به اینکه توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در استان سمنان، به‌ویژه در مناطق مستعدی چون شاهرود و بسطام، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به حفظ هویت بومی، احیای معماری سنتی و تقویت اقتصاد محلی کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: اقامتگاه باغ گیلاس نمونه‌ای موفق از مشارکت بخش خصوصی در زمینه گردشگری پایدار است که توانسته ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه نگارمن را به شکل اصولی در خدمت گردشگری قرار دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود افزود: این روستا در فاصله حدود ۱۹ کیلومتری شهر بسطام و ۲۳ کیلومتری شاهرود قرار گرفته و به دلیل برخورداری از مناظر بدیع طبیعی، آب‌وهوای مطبوع کوهپایه‌ای و دسترسی مناسب، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های طبیعت‌گردی شرق کشور را دارد.

انتهای پیام/