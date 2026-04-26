حضور ۱۵ هزار بازدیدکننده و گردش مالی ۱۰۰ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار میراثآریا، رضا ربیعی امروز یکشنبه ششم فروردین ماه ۱۴۰۵ گفت: این جشنواره به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر ریوش برگزار و با استقبال بیسابقه مردم، گردشگران و تولیدکنندگان محلی، به یکی از موفقترین رویدادهای فرهنگی و اقتصادی منطقه تبدیل شد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهسرخ ادامه داد: این جشنواره که در سال ۱۴۰۳ بهعنوان یکی از رویدادهای رسمی کشور در فهرست رویدادهای گردشگری به ثبت رسیده است، امسال با حضور بیش از ۱۵ هزار بازدیدکننده جلوهای ویژه از ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی و محصولات کشاورزی شهرستان را به نمایش گذاشت.
ربیعی با اشاره به گستردگی برنامهها و تنوع ارائه محصولات گفت: در این رویداد ۲۷۰ غرفه عرضه محصولات محلی، صنایع دستی و فرآوردههای کشاورزی ایجاد شد و برای تقویت هویت بومی، سیاهچادر عشایر نیز در محل بازارچه برپا شد؛ اقدامی که مورد توجه ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفت و به معرفی سبک زندگی و فرهنگ اصیل عشایری منطقه کمک کرد.»
او تصریح کرد: با حضور پرشور مردم، مجموع فروش محصولات جشنواره از ۶۰ میلیارد ریال فراتر رفت و میزان گردش مالی شهرستان کوهسرخ در مدت تنها ۴۸ ساعت به بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را نشان میدهد.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کوهسرخ گفت: جشنواره ریواس و سبزیهای بومی با فراهم آوردن فضایی برای حمایت از تولیدکنندگان محلی، فروش محصولات خانگی، معرفی جاذبههای طبیعی و ترویج فرهنگ بومی منطقه نقشی اساسی در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان ایفا کرده است.
ربیعی ضمن قدردانی از شهرداری ریوش، شورای اسلامی شهر، دستگاههای اجرایی و همراهی مردم منطقه تأکید کرد: با توجه به ثبت این رویداد گردشگری و ظرفیتهای گسترده منطقه، برنامهریزی برای توسعه این رویداد در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته است تا در سالهای آینده شاهد حضور گستردهتر گردشگران داخلی و خارجی باشیم.
