به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهدنبال برنامهریزیهای هدفمند در حوزه اطلاعرسانی بینالمللی و با هدف ارائه روایت مستند و میدانی از تبعات جنگ تحمیلی رمضان بر میراثفرهنگی ایران، امروز جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانهای از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، یونان، ترکیه، الجزایر و ایتالیا از برخی بناهای تاریخی آسیبدیده در شهر اصفهان بازدید کردند.
در این بازدید، تالار اشرف و مجموعه جهانی باغموزه چهلستون بهعنوان دو نمونه شاخص از آثار تاریخی واجد ارزشهای معماری، هنری و هویتی، مورد بازدید دقیق هیأت رسانهای قرار گرفت. خبرنگاران حاضر با حضور در محل و مشاهده مستقیم آثار تخریب، در جریان ابعاد و شدت خسارات وارده قرار گرفتند و از نزدیک با پیامدهای این رخداد بر سرمایههای فرهنگی و تمدنی ایران آشنا شدند.
حضور این هیأت رسانهای، سومین مورد از بازدید خبرنگاران خارجی از اصفهان از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان بهشمار میرود و نشاندهنده تداوم رویکرد فعال در بهرهگیری از ظرفیت رسانههای بینالمللی برای بازتاب واقعیتهای میدانی است.
