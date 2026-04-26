۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۵

حضور سومین گروه از رسانه‌های بین‌المللی در اصفهان/ روایت میدانی از خسارات میراث‌جهانی در جنگ تحمیلی رمضان

در ادامه دیپلماسی رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تبیین ابعاد خسارات وارده به میراثِ تاریخی، سومین گروه از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بین‌المللی با حضور در اصفهان، از نزدیک در جریان آسیب‌های واردشده به بناهای تاریخی شاخص این شهر در جریان جنگ تحمیلی رمضان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به‌دنبال برنامه‌ریزی‌های هدفمند در حوزه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و با هدف ارائه روایت مستند و میدانی از تبعات جنگ تحمیلی رمضان بر میراث‌فرهنگی ایران، امروز جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از کشورهای مختلف از جمله آمریکا، یونان، ترکیه، الجزایر و ایتالیا از برخی بناهای تاریخی آسیب‌دیده در شهر اصفهان بازدید کردند.

در این بازدید، تالار اشرف و مجموعه جهانی باغ‌موزه چهلستون به‌عنوان دو نمونه شاخص از آثار تاریخی واجد ارزش‌های معماری، هنری و هویتی، مورد بازدید دقیق هیأت رسانه‌ای قرار گرفت. خبرنگاران حاضر با حضور در محل و مشاهده مستقیم آثار تخریب، در جریان ابعاد و شدت خسارات وارده قرار گرفتند و از نزدیک با پیامدهای این رخداد بر سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ایران آشنا شدند.

حضور این هیأت رسانه‌ای، سومین مورد از بازدید خبرنگاران خارجی از اصفهان از زمان آغاز جنگ تحمیلی رمضان به‌شمار می‌رود و نشان‌دهنده تداوم رویکرد فعال در بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های بین‌المللی برای بازتاب واقعیت‌های میدانی است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405020600332
سعید احمدی
دبیر مهدی نورعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha