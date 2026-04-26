به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۶ اردیبهشت‌ماه، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان به همراه رامین میرزائی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با حضور در شهر بهارستان از ظرفیت‌های گردشگری این شهر بازدید کردند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه این بازدید گفت: شهر بهارستان به دلیل نزدیکی به اصفهان و جمعیت قابل‌ملاحظه ساکن در آن و همچنین وجود ظرفیت‌های فراوان طبیعی و مجاورت با محور مواصلاتی اصفهان به شیراز، می‌تواند به قطب گردشگری جنوب شهر اصفهان تبدیل شود.

در این بازدید رامین میرزائی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان نیز بر تحقق ظرفیت‌های گردشگری شهر بهارستان تأکید کرد.

