به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرناز فرهی‌مقدم بیان کرد: کاروانسرای گنجعلی‌خان بخشی از مجموعه تاریخی گنجعلی‌خان در شهر کرمان است که ساخت آن به سال ۱۰۰۷ هجری قمری و دوران صفویه مربوط می‌شود، این بنا با پلانی چهارایوانی در دو طبقه ساخته شده و از نظر مواد و مصالح، تکنیک اجرا و تزیینات متنوع شامل گچ‌بری، نقاشی دیواری، کاشی‌کاری، حجاری و آجرکاری، بی‌نظیر است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این اثر ارزشمند در سال ۱۳۱۶ به شماره ۲۹۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و با توجه به ارزش‌های برجسته جهانی، در سال ۱۴۰۲ به همراه ۵۴ کاروان‌سرای دیگر از ایران، به‌صورت زنجیره‌ای در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید، کاروانسرای گنجعلی‌خان یکی از شاخص‌ترین کاروانسراهای درون‌شهری ایران و کرمان محسوب می‌شود.

او در تشریح ویژگی‌های هنری بنا گفت: ایوان اصلی این کاروانسرا دارای تزئینات زیبای کاشیکاری و مقرنس‌کاری است، کاشی‌های معرق سردر و جلوی ایوان‌های شرقی و غربی با طرح اژدها، نشانگر تأثیر هنر دوره صفوی از سبک‌های چینی و مغولی است، همچنین کتیبه‌ای با کاشی معرق به خط علیرضا عباسی، خوشنویس مشهور صفوی، دورتادور ایوان و زیر مقرنس‌کاری‌ها کار شده و به احتمال زیاد کاشی‌ها توسط استادکاران قندهاری و شرقی ساخته شده‌اند.

فرهی‌مقدم تصریح کرد: تزیینات کاشیکاری شامل معرق و معقل در بخش‌هایی مانند کتیبه‌ها، پیشانی ایوان‌ها و ایوانچه‌ها با نقوش اسلیمی، ختایی، پرنده، انسان، فرشته، حیوانات در حال شکار و خورشید خانم و ... دیده می‌شود، همچنین در بخش‌هایی از بنا، تکنیک نقاشی روی گچ و گچ‌بری‌هایی با سبک دوره صفوی اجرا شده که نقوش آن قابل قیاس با نگارگری و مینیاتور است.

سرپرست معاون میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از هنرمندان خلاق صنایع‌دستی، حجره‌های کاروانسرای گنجعلی‌خان به صورت کارگاه تولید و فروشگاه عرضه هنرهای سنتی در اختیار صنعتگران قرار گرفته که این اقدام ضمن اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده، موجب شکل‌گیری بازارچه دائمی تولید و عرضه صنایع‌دستی کرمان شده که میزبان گردشگران داخلی و خارجی است.

