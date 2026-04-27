بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۷ اردیبهشتماه، در حاشیه برگزاری پویش آموزشی «رفتار مسئولانه با طاقزارهای کویر روستای مصر» گفت: پویش آموزشی «رفتار با طاقزارها در کویر زیبای روستای مصر» بهمنظور ارتقای فرهنگ گردشگری پایدار و حفاظت از منابع طبیعی کویر برگزار شد.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: حضور جمعی از علاقهمندان به طبیعت، راهنمایان گردشگری و اهالی محلی باهدف آشنایی گردشگران با شیوههای صحیح حضور در زیستبوم کویری و حفاظت از گیاهان بومی ازجمله طاقزارها در این برناامه حضور داشتند.
مهدیه لطفی مسئول پرونده جهانی روستای مصر نیز در همین زمینه گفت: در جریان این پویش، مربیان محیطزیست به معرفی ویژگیهای اکولوژیکی طاقزارها، نقش آنها در تثبیت شنهای روان، حفظ رطوبت و جلوگیری از فرسایش خاک پرداختند. همچنین، کارگاههای عملی با محوریت رفتار مسئولانه گردشگران در طبیعت، شامل نحوه جلوگیری از آسیب به پوشش گیاهی، جمعآوری زبالهها و رعایت مسیرهای مشخص گردشگری برگزار شد.
او ادامه داد: این برنامه به همت دهیاری روستای مصر و مدیران جوان اقامتگاههای بوم گردی روستا اجرا شد و مورد استقبال گسترده بازدیدکنندگان قرار گرفت.
لطفی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد درک عمیقتر از اهمیت حفظ پوشش گیاهی کویری و ترویج گردشگری مسئولانه و دوستدار طبیعت است.
گفتنی است در پایان این پویش، از گردشگران خواسته شد با مشارکت در کمپینهای بعدی، نقشی مؤثر در حفاظت از میراث طبیعی ایران ایفا کنند.
