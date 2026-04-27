برگزاری کمیسیون فنی رسیدگی به شکایات دفاتر خدمات مسافرتی در استان اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه برگزاری کمیسیون فنی رسیدگی به شکایات دفاتر خدمات مسافرتی استان اصفهان گفت: در این کمیسیون، ۷ پرونده مربوط به شکایات ثبت‌شده در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی موردبررسی دقیق قرار گرفت و پس از طرح موضوعات و استماع توضیحات طرفین، برای تمامی پرونده‌ها رأی مقتضی صادر شد.

معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مسافران و فعالان صنعت گردشگری، ادامه داد: رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به شکایات از اولویت‌های اصلی حوزه نظارت است، به‌ویژه در شرایط اخیر که ضرورت حفظ اعتماد میان مسافران و دفاتر خدمات مسافرتی بیش از گذشته احساس می‌شود.

آبیان افزود: تلاش ما بر این است که با بررسی کارشناسی پرونده‌ها و صدور آرای منصفانه، ضمن احقاق حق مسافران، از فعالیت سالم و حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی نیز حمایت شود.

در پایان این جلسه نیز بر تداوم نظارت‌ها و تسریع درروند رسیدگی به شکایات ثبت‌شده در حوزه گردشگری استان تأکید شد.

انتهای پیام/