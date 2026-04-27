داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: کاروانسرای تاریخی مشجری که در میانه یکی از کهنترین راههای ارتباطی شرق اصفهان واقع شده، اکنون با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و نجومی منطقه، به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری کویری تبدیل شده است.
احیای کاروانسرای مشجری تنها به مرمت کالبدی بنا محدود نشده و نگاه جدید مدیریت این مجموعه، آن را از سطح یک اقامتگاه ساده فراتر برده و به «پایگاه گردشگری تجربهمحور» ارتقا داده است.
دسترسی مناسب به چشماندازهای ناب کویر، سکوت منحصربهفرد و شرایط ایدهآل برای رصد آسمان شب، این کاروانسرا را به مقصدی جذاب برای علاقهمندان نجوم، طبیعتگردی و گردشگران ماجراجو بدل کرده است.
از سوی دیگر، قرارگیری این مجموعه در کنار مسیرهای تاریخی کاروانی و نزدیکی به روستاهای اصیل و ارزشمندی مانند «کبودان» که دارای معماری سنتی و بافت تاریخی کمنظیری است، فرصت مناسبی برای خلق برنامههای ترکیبی گردشگری فراهم کرده است.
نقش این مجموعه در آینده گردشگری شرق استان اصفهان بسیار مهم است، کاروانسرای مشجری نمونهای موفق از احیای بناهای تاریخی با رویکرد گردشگری پایدار است و میتواند بهعنوان الگویی برای توسعه گردشگری کویری مورد استفاده قرار گیرد.
فعالیتهای این مجموعه نشان میدهد توجه به ظرفیتهای بومی و نگاه تجربهمحور تا چه اندازه میتواند فاصله میان گردشگری و جوامع محلی را کم کند.
ترکیب سکوت، آرامش و چشمانداز بیپایان کویر با برنامههای تخصصی همچون رصد ستارگان، معرفی پوشش گیاهی و حیاتوحش کویری و بازدید از مسیرهای باستانی، زمینهای کمنظیر برای شکلگیری تجربههای متنوع گردشگری فراهم کرده است.
حضور چنین مجموعههایی باعث میشود شرق استان از یک مسیر عبوری به مقصدی قابل برنامهریزی برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.
همچنین در احیای بناهای تاریخی و توسعه گردشگری کویری، نقش بخش خصوصی تعیینکننده است. هنگامی که مجموعههایی با نگاه علمی و مدیریت حرفهای وارد میدان میشوند، دستگاههای اجرایی نیز وظیفه دارند شرایط حمایتی لازم را فراهم کنند تا این اقدامات به نتایج پایدار و اثرگذار برسد.
کاروانسرای مشجری امروز با بهرهگیری از ظرفیتهای تاریخی، باستانشناختی، طبیعی و نجومی منطقه، بستری فراهم کرده است تا گردشگران بتوانند تجربهای چندوجهی از کویر نائین داشته باشند؛ تجربهای که از شناخت تاریخ مسیرهای کاروانی آغاز میشود، با مواجهه با سکوت و شکوه طبیعت کویری ادامه مییابد و در نهایت با رصد آسمان شفاف و پرستاره شبهای کویر به اوج میرسد.
این مجموعه میتواند در سایه برنامهریزیهای منسجم و حمایتهای مدیریتی، نقش مهمی در تبدیل شرق استان اصفهان به یکی از قطبهای اصلی گردشگری کویری کشور ایفا کند.
انتهای پیام/
نظر شما