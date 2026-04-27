ممنوعیت ورود موتورسیکلت به مسجد جامع اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست کمیته فنی کارشناسی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه نشست کمیته فنی کارشناسی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان، گفت: با توجه به مصوبات این کمیته و حمایت‌های دادستان اصفهان و همچنین در پی اعتراض مردمی نسبت به تردد موتورسیکلت در فضای داخلی مسجد جامع عتیق اصفهان، تردد و ورود موتورسیکلت به این مجموعه جهانی ممنوع شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این ممنوعیت با همکاری مدیریت ناحیه ویژه تاریخی شهرداری و شهرداری منطقه ۳ اصفهان انجام شد، لذا با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده در مواقع ضروری و در صورت بروز بحران یا حادثه، تمهیدات لازم برای استقرار نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی در محوطه مسجد فراهم‌ شده است.

