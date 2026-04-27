۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۰

ممنوعیت ورود موتورسیکلت به مسجد جامع اصفهان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از اجرایی شدن ممنوعیت ورود موتورسیکلت به مجموعه جهانی مسجد جامع عتیق خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست کمیته فنی کارشناسی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه نشست کمیته فنی کارشناسی پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان، گفت: با توجه به مصوبات این کمیته و حمایت‌های دادستان اصفهان و همچنین در پی اعتراض مردمی نسبت به تردد موتورسیکلت در فضای داخلی مسجد جامع عتیق اصفهان، تردد و ورود موتورسیکلت به این مجموعه جهانی ممنوع شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: این ممنوعیت با همکاری مدیریت ناحیه ویژه تاریخی شهرداری و شهرداری منطقه ۳ اصفهان انجام شد، لذا با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده در مواقع ضروری و در صورت بروز بحران یا حادثه، تمهیدات لازم برای استقرار نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی در محوطه مسجد فراهم‌ شده است.

