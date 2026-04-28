به گزارش خبرنگار میراثآریا، ابراهیم جلیلی بیان کرد: در راستای جلوگیری از منسوخ شدن، پاسداری از میراثفرهنگی ناملموس، حصول اطمینان از احترام به میراث ناملموس، بالابردن سطح آگاهی نسبت به اهمیت فرش دستباف و زمینهسازی برای همکاری همه قسمتها در پاسداری از این میراث ارزشمند، پرونده ثبت ملی مهارت بافت فرش نقش ماهی حسینآباد شاملو در حال تهیه برای ثبت در میراث ناملموس کشور است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان ملایر افزود: بافت قالی و تهیه مواد اولیه، مشاغل ثانوی و اولیه فرش در روستای حسینآباد شاملو دارای سابقه بسیار طولانی است و نقشهای متفاوتی در آن بافته میشود.
او اضافه کرد: نقش ماهی نشانگر وجود رودخانهها و دریاچهها و آبادانی در منطقه بوده و آبها و برکههای سرشار از ماهی در زندگی روزمره حسینآبادیها در گذشته نقش داشته است.
جلیلی تصریح کرد: زمینه فرش حسینآباد شاملو گلخاری یا قرمز است و تفاوت آن با نقش ماهی ازندریان این است که لچک و ترنج ندارد.
او بیان کرد: در سالهای گذشته فن بافت قالی جوزان، نقش ماهی ازندریان، چهارچنگ کسب و ننج و قالی میشن در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده و در شهر ازندریان و روستای کسب دو جشنواره فرش برگزار شده که مورد استقبال مردم و مسافران قرارگرفته است.
جلیلی در پایان ابراز امیدواری کرد که پنجمین فرش شهرستان که فرش نقش ماهی حسینآباد شاملو است به زودی در فهرست ملی کشور ثبت شود.
