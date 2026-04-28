به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، در بازدیدی میدانی از منطقه ۱۲ شهرداری تهران و محله تاریخی سنگلج، آخرین وضعیت بافت تاریخی، چالشهای مدیریت شهری و ضرورتهای مداخله هدفمند برای صیانت از میراثفرهنگی این محدوده را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید، جمعی از مدیران شهری از جمله معاون شهرسازی و معماری منطقه ۱۲، شهردار منطقه، معاون هماهنگی شهرداری تهران و مدیران نواحی مرتبط حضور داشتند و به تشریح وضعیت موجود، موانع اجرایی و محدودیتهای اعمالشده در حوزه ضوابط شهری، پرداختند.
دارابی با تاکید بر جایگاه راهبردی بافت تاریخی سنگلج بهعنوان یکی از کانونهای هویتساز پایتخت، تصریح کرد: مدیریت یکپارچه و مبتنی بر ملاحظات میراثی، پیششرط حفظ اصالت کالبدی و تداوم حیات فرهنگی این محدوده است و هرگونه مداخله شهری باید در چارچوب ضوابط حفاظتی و با رویکرد توسعه پایدار انجام شود.
وی در ادامه با حضور در مجموعهای از ابنیه و فضاهای تاریخی و فرهنگی منطقه، از جمله مسجد رجبعلی، تکیه درخوانگاه، مسجد اردبیلیها (آسیبدیده در حملات اخیر)، چهارسوق بزرگ بازار تهران، چهارراه گلوبندک، خیابان ارامنه، بازارچه سیداسماعیل و خانه شهید چمران، از نزدیک در جریان وضعیت موجود این بناها و نیازهای فوری آنها قرار گرفت.
در جریان این بازدید، متولی مسجد اردبیلیها با اشاره به خسارات واردشده در حملات آمریکایی-صهیونی، درخواست تأمین نیروی متخصص مرمت برای بازسازی این بنای مذهبی-تاریخی را مطرح کرد؛ موضوعی که از سوی معاون میراثفرهنگی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اقدامات مرمتی و حمایتهای تخصصی تاکید شد.
