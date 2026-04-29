انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در یادداشتی نوشت: تلاقی میلاد فرخنده حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با دوران نوزایی ملی در عصر پساجنگ، فرصتی مغتنم برای تبیین جایگاه راهبردی «گردشگری زیارت» است. امروز آستان قدس رضوی، نه تنها کانون آرامش‌بخش قلوب، بلکه پیشران اصلی شکوفایی دوباره صنعت گردشگری ایران محسوب می‌شود.

در نگاهی نو، زیارت پایدارترین گونه گردشگری است که با تکیه بر ایمان و اصالت، توانسته است در کوتاه‌ترین زمان، نشاط و رونق را به شریان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بازگرداند. این جریان مقدس، با پیوند زدن گردشگری داخلی به بازارهای بین‌المللی، به مثابه رسانه‌ای صادق، هویت صلح‌طلب و تمدن باشکوه ایران اسلامی را به جهانیان معرفی می‌کند. ما بر این باوریم که توسعه‌ بر مدار زیارت، کلید دیپلماسی فرهنگی و مطمئن‌ترین مسیر برای تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب معنویت و امنیت در جهان است. امید است در سایه عنایات امام رئوف، این مسیر روشن، زمینه‌ساز رفاه و عزت روزافزون میهن عزیزمان باشد.

باید اذعان داشت که آستان مقدس رضوی در این برهه حساس از تاریخ میهن و در دوران پساجنگ، فراتر از یک کانون مذهبی، به مثابه رکن رکین و لنگرگاه ثبات در نظام حکمرانی گردشگری کشور تجلی یافته است. امروز که ایران عزیز با تکیه بر سرمایه‌های معنوی خود در مسیر بازسازی و رونق دوباره گام برمی‌دارد، گردشگری زیارت به عنوان پایدارترین و پیشران‌ترین گونه‌ از سفر، نقشی بی‌بدیل در تزریق نشاط به کالبد جامعه و احیای چرخه‌های اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند.

این میراث گرانبها که هویت ملی و دینی ما با آن گره خورده است، نه تنها در سطح داخلی عامل انسجام و حرکت است، بلکه در ابعاد بین‌المللی نیز توانمندترین ابزار برای دیپلماسی فرهنگی و معرفی چهره واقعی، امن و مقتدر ایران اسلامی به جهانیان محسوب می‌شود. حضور زائران از اقصی‌نقاط گیتی در مشهد مقدس، بهترین گواه بر جایگاه والای این سرزمین در تراز جهانی است که با در هم شکستن روایت‌های ناصواب، پیام صلح و شکوه تمدنی ما را به گوش همگان می‌رساند. ما بر آنیم تا با محوریت این آستان نورانی، افقی روشن از گردشگری تعالی‌بخش را فراروی ایرانِ مقتدر ترسیم نموده و از این ظرفیت بی‌بدیل برای شکوفایی هرچه بیشتر میهن بهره جوییم.

