برگزاری کارگاه برداشت و طراحی از محور تاریخی باقرآباد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این کارگاه ۲ روزه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت‌ماه در روستای باقرآباد با حضور جمعی از علاقه‌مندان، مهندسان و دانشجویان رشته‌های معماری و عمران برگزار شد.

هدف از برگزاری این برنامه، انجام برداشت‌های میدانی از گذر ورودی قلعه تاریخی باقرآباد و ارائه طرح‌های پیشنهادی به منظور ساماندهی و بهسازی این محدوده تاریخی عنوان شده است.

در جریان برگزاری کارگاه، بخشدار مرکزی بافق با حضور در محل، از روند فعالیت شرکت‌کنندگان بازدید کرد و در گفتگو با آنان، اهمیت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و هویتی روستاها در طرح‌های عمرانی را مطرح کرد.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه ضمن بازدید از قلعه تاریخی باقرآباد و سایر بناهای تاریخی این روستای هدف گردشگری، به بررسی وضعیت موجود، ثبت برداشت‌های میدانی و ارائه ایده‌های طراحی برای طراحی محور فرهنگی تاریخی روستای باقرآباد پرداختند.

