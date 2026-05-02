فرماندار فامنین از روستاهای هدف گردشگری بازدید کرد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرماندار فامنین به همراه معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران ادارات شهرستان،روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ، آخرین وضعیت راه‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌های عمومی را مورد ارزیابی قرار داده و بر ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها، حفظ امنیت و آرامش ساکنان و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد.

مسئولان شهرستان اعلام کردند هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای رسیدگی به خسارات، برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط روستاها و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در دستور کار قرار دارد.

این بازدید با هدف پایش دقیق خسارات و برنامه‌ریزی برای ارتقای توان تاب‌آوری روستاهای هدف گردشگری انجام شد.

