فرماندار فامنین از روستاهای هدف گردشگری بازدید کرد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، فرماندار فامنین به همراه معاون برنامهریزی و امور عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران ادارات شهرستان،روز پنجشنبه 11 اردیبهشت ، آخرین وضعیت راهها، تأسیسات و زیرساختهای عمومی را مورد ارزیابی قرار داده و بر ضرورت تسریع در مقاومسازی زیرساختها، حفظ امنیت و آرامش ساکنان و استفاده از ظرفیتهای داخلی برای توسعه گردشگری روستایی تأکید کرد.
مسئولان شهرستان اعلام کردند هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به خسارات، برنامهریزی برای بهبود شرایط روستاها و تقویت زیرساختهای گردشگری در دستور کار قرار دارد.
این بازدید با هدف پایش دقیق خسارات و برنامهریزی برای ارتقای توان تابآوری روستاهای هدف گردشگری انجام شد.
