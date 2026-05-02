به گزارش خبرنگار میراثآریا، گیاه غازیاقی که از اوایل فروردین تا پایان اردیبهشت در دشتها و مزارع کبودراهنگ بهصورت خودرو میروید، از گذشته تاکنون در سبد غذایی و دارویی مردم منطقه جایگاه ویژهای داشته است. امسال نیز بهدلیل بارشهای مناسب بهاری، رویش این گیاه در دشتهای شهرستان فراوان گزارش شده است.
غازیاقی گیاهی علفی با طبع گرم است که بهدلیل شکل سهلوبی برگها به «پنجهکلاغی» نیز معروف است. این گیاه در طب سنتی خواص متعددی دارد؛ از جمله درمان زخم معده، تقویت باروری بانوان، بهبود عملکرد کبد و کلیه، ضدعفونیکننده مجاری ادراری، کاهش دردهای مفصلی و عضلانی، و کمک به استحکام لثهها.
بهگفته رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کبودراهنگ، شیوه پخت آش غازیاقی در تیرماه ۱۳۹۸ با شماره ۱۸۷۸ به نام شهرستان کبودراهنگ (روستای قهوردعلیا) در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شده است. پس از این ثبت، هر سال جشنواره ویژهای با محوریت آش غازیاقی بهمنظور حفظ و ترویج این میراث بومی در قهوردعلیا برگزار میشود.
