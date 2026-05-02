به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در این نشست با تاکید بر حمایت همه‌جانبه از فعالان عرصه صنایع‌دستی به‌ویژه هنرمندان حوزه سفال و سرامیک لالجین، گفت: حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی کوچک در شرایط اضطرار ضروری است و راهکارها و دستورالعمل‌های اجرایی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

محسن معصوم‌علیزاده با اشاره به اینکه پاره‌ای از مسائل و مشکلات فعالان این حوزه در استان قابل حل است، افزود: این مسائل جمع‌بندی و به استاندار همدان و مسئولان زیربط ارسال خواهد شد تا با هم‌افزایی، چالش‌های پیش‌روی صنعتگران سفال لالجین هموار شود.

او با اشاره به اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست‌های هدفمند وزارت میراث‌فرهنگی، فشارها را به حداقل برساند و تاب‌آوری صنعتگران را در برابر شرایط فعلی افزایش دهد، اظهار کرد: رفع موانع پیش‌روی هنرمندان سفال و سرامیک لالجین از اولویت‌های ما و در راستای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه صنایع‌دستی است.

معصوم‌علیزاده عنوان کرد: پرداخت تسهیلات زود بازده برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از شرایط جنگی، عدم تعدیل نیروی کار و پرداخهت تسهیلات مناسب برای حفظ و نگهداری کارگر توسط کارفرما از جمله دستورالعمل‌هایی است که باید اجرایی شوند.

او عنوان کرد: مشکلات و مسائل در بحث سوخت، تغییر کاربری و استفاده بهینه، دریافت تسهیلات و استفاده از اینترنت بین‌الملل ویژه صادرکنندگان و ارتباط با بازارهای هدف باید رفع شوند تا فعالان این حوزه در شرایط بحران توان ادامه فعالیت را داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان بر رفع موانع تولید در شرایط فعلی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان تاکید کرد.

