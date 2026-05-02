آغاز پروژه ملی «این روزهای ایران»/ فراخوانی برای روایتگری اصیل از فرهنگ و تمدن ایرانی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی معاونت گردشگری، به منظور بازتعریف تصویر ایران در فضای بین‌المللی، پروژه ملی «این روزهای ایران» آغاز شد. این طرح فراتر از کلیشه‌های معمول، بر نمایش زندگی جاری و جاذبه‌های انسانی و تمدنی شهرها تمرکز دارد.

او افزود: بر اساس ابلاغیه جدید، تمامی ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها موظف به تولید محتوای ویدئویی مستمر شده‌اند. همچنین باید با بهره‌گیری از خلاقیت هنرمندان و فعالان بومی، حداقل ۴ اثر ویدئویی در هر ماه تولید شود. این آثار به صورت هفتگی و از طریق سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در سطح جهانی منتشر و توزیع خواهد شد تا روایتی اصیل از قلب ایران به گوش جهانیان برسد.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر اهمیت این حرکت ملی، از تمام هنرمندان، تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان گردشگری و علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر دعوت کرده است تا در این پویش بزرگ مشارکت کنند.

او تصریح کرد: این پروژه، زمینه‌ای استثنایی برای معرفی ظرفیت‌های دیده نشده استان‌ها و مشارکت در یک صادرات فرهنگی اثرگذار محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی بیشتر و ارسال آثار خود به معاونت‌های گردشگری در استان محل سکونت خود مراجعه و سهمی در درخشش نام ایران عزیز در صحنه بین‌الملل ایفا کنند.

