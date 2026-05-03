به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: نقش‌آفرینی مردم روستا هدف گردشگری قلعه بالا در برداشت و فرآوری گل محمدی، چرخه‌ای منحصربه‌فرد است که در آن، عطر و طعم ناب گلاب این منطقه، به عنوان نمادی از زندگی، همدلی و عشق در دل کویر، شناخته می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود افزود: فصل برداشت گل‌های محمدی در روستای قلعه بالا، نماد عشق، هویت فرهنگی و پیوند انسان با طبیعت است که هر سال نویدبخش آغاز یک رودخانه عطرآگین و میراث ارزشمند است.

او بیان کرد: روستای قلعه بالا، که در مسیر ثبت جهانی قرار دارد، با شروع ماه اردیبهشت، آغوش خود را به روی نسیم عطرآگین گل‌های محمدی می‌گشاید و اهالی روستا، از زنان و مردان گرفته تا کودکان، با شور و شوق از صبح زود در میان مزارع شاخه‌های صورتی و خوش‌بو را جمع‌آوری می‌کنند.

رضویان تصریح کرد: این آیین سنتی، نه تنها فرصت آشنایی گردشگران با فرهنگ کویری منطقه است، بلکه نشانگر پیوند عمیق مردم با طبیعت و شیوه‌های سنتی گلاب‌گیری است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود تشریح کرد: برخی از خانوارهای روستا پس از برداشت، به شیوه سنتی در دیگ‌های مسی اقدام به گلاب‌گیری می‌کنند، گلابی که با عطر و طعمی بی‌نظیر، نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در عرصه گردشگری منطقه، جایگاهی خاص دارد.

او افزود: همچنین غنچه‌های گل محمدی خشک شده در بسته‌بندی‌های زیبا و بهداشتی به عنوان سوغات طبیعی و ارزنده منطقه عرضه می‌شود، تا بتواند یادگاری فرهنگی و طبیعی برای مسافران و گردشگران باشد.

رضویان تاکید کرد: این آیین زیبا و منحصربه‌فرد، جلوه‌ای بی‌نظیر از پویایی طبیعت و فرهنگ منطقه است و پیشرفت این روستا در مسیر ثبت جهانی، نویدبخش حفظ و توسعه این میراث ارزشمند است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد: با حمایت‌های مسئولان و تلاش‌های مردمی، روستای قلعه بالا در آینده‌ای نزدیک، با ثبت جهانی خود، به عنوان یکی از نمادهای برتر گردشگری و میراث فرهنگی کشور شناخته خواهد شد.

