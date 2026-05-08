به گزارش خبرنگار میراث آریا، مالک اژدری مدیرکل روستایی استانداری با همراهی حبیب‌الله خنجری فرماندار کرمان و مجید ابراهیمی‌ بخشدار چترود، جمعه‌ ۱۸ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ از مجموعه بوم‌گردی کوهستان پارک ندنوییه‌ روستای‌ بی‌بی‌حیات‌ این بخش بازدید کرد.

در جریان این بازدید اژدری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه، بر حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه بوم‌گردی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تاکید و آمادگی کامل دفتر امور روستایی استانداری کرمان را برای پشتیبانی از طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه‌محور در روستاهای استان اعلام کرد.

خنجری نیز با قدردانی از تلاش سرمایه‌گذاران این مجموعه، از بخشدار چترود خواست با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری منطقه، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه زیرساخت‌ها و تقویت گردشگری بخش را در دستور کار قرار دهد.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تقویت اقتصاد روستایی و حمایت از طرح‌های گردشگری انجام شد.

