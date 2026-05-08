مطالبه بیماران خاص از گردشگری چیست؟

به گزارش میراث آریا، در سال‌هایی که بیماران خاص زیر فشار همزمان بیماری، هزینه‌های درمان و اضطراب‌های روانی زندگی می‌کنند، حالا فعالان این حوزه از ضرورت توجه به گردشگری درمان‌محور سخن می‌گویند؛ رویکردی که سلامت را تنها در دارو و بیمارستان خلاصه نمی‌کند و بر نقش نشاط، سفر، ورزش و ارتباط با فضاهای فرهنگی و تاریخی در کنترل بیماری تأکید دارد.

همزمان با روز بیماری‌های خاص، اعضای انجمن‌های حمایتی بیماران هموفیلی و تالاسمی خواستار آن شده‌اند که دولت و نهادهای مرتبط، بازدید از اماکن تاریخی و فرهنگی را برای بیماران خاص و خانواده‌هایشان رایگان کنند؛ اقدامی که از نگاه آنان نه یک امتیاز رفاهی، بلکه بخشی از فرآیند درمان و پیشگیری از تشدید بیماری است.

رضا خواجه‌سروی، عضو هیئت‌مدیره کانون هموفیلی ایران و رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه تپش، با اشاره به ابعاد پنهان بیماری‌های خاص گفت: بررسی‌ها و تحقیقات ارائه‌شده در سمینارهای تخصصی نشان می‌دهد متأسفانه بیش از ۹۰ درصد بیماران هموفیلی با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او با تأکید بر اینکه تفریح، نشاط و ورزش برای این بیماران یک انتخاب نیست، بلکه بخشی از پروتکل درمانی محسوب می‌شود، افزود: در بیماران هموفیلی، به‌ویژه در موارد شدید، استرس نقش کاتالیزور را ایفا می‌کند و تأثیر مستقیمی بر بروز خونریزی‌های ناگهانی دارد. فشار روانی می‌تواند به‌سرعت باعث خونریزی شده و در بلندمدت حتی معلولیت فرد را به دنبال داشته باشد.

خواجه‌سروی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه درمان اظهار کرد: در حال حاضر دولت با تقبل هزینه‌های سنگین، دارو و خدمات درمانی را در بیمارستان‌های دولتی به‌صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌دهد، اما جای سؤال است که چرا در حوزه پیشگیری و سلامت روان، تسهیلاتی مانند رایگان بودن ورودی موزه‌ها و اماکن تاریخی برای این قشر در نظر گرفته نشده است؟

او معتقد است گردشگری و پیوند با هویت تاریخی، در کنار ورزش مستمر، یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش استرس و افزایش امید در میان بیماران خاص است؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، در کاهش مصرف دارو و هزینه‌های درمانی کشور نیز اثرگذار باشد.

در ادامه این مطالبه، رقیه محمدی مدیرعامل انجمن هموفیلی استان یزد و نایب‌رئیس سابق انجمن تالاسمی این استان، نیز بر اثر مستقیم استرس بر وضعیت جسمی بیماران تالاسمی تأکید کرد و گفت: یافته‌های علمی نشان می‌دهد گلبول‌های قرمز در زمان استرس و فشارهای روانی با سرعت بیشتری تخریب می‌شوند و این مسئله در بیماران تالاسمی بسیار مشهود است.

او افزود: مدیریت بیماری‌های خاص نیازمند رویکردی فراتر از درمان دارویی است. بیماران خاص با کمک گردشگری و حضور در محیط‌های نشاط‌آور می‌توانند سطح استرس خود را کنترل کنند و در نتیجه نیاز به مصرف دارو را کاهش دهند. در واقع گردشگری می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پیشگیرانه و درمانی عمل کند.

محمدی با تأکید بر ضرورت حمایت‌های ویژه حاکمیتی تصریح کرد: این قشر نیازمند حمایت ویژه دولت هستند و انتظار ما این است که حوزه گردشگری به کمک سلامت بیاید. فراهم کردن فرصت‌هایی برای افزایش شادی و نشاط بیماران، علاوه بر یک مسئولیت اجتماعی، یک راهکار اقتصادی برای کاهش هزینه‌های درمان کشور نیز محسوب می‌شود.

مدیرعامل انجمن هموفیلی استان یزد و نایب‌رئیس سابق انجمن تالاسمی این استان همچنین به ظرفیت‌های گردشگری ورزشی اشاره کرد و گفت: ورزش‌هایی مانند شنا می‌توانند کمک بسیار مؤثری برای بیماران خاص باشند و توسعه گردشگری ورزشی در این حوزه اهمیت بالایی دارد.



اکنون فعالان حوزه بیماران خاص معتقدند همان‌گونه که دولت هزینه‌های سنگین درمان را تقبل می‌کند، سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری، سلامت روان و نشاط اجتماعی نیز باید بخشی از سیاست‌گذاری سلامت کشور باشد؛ چراکه گاهی یک سفر، یک بازدید فرهنگی یا چند ساعت آرامش، می‌تواند بخشی از درمان بیماری باشد؛ درمانی که شاید هزینه آن بسیار کمتر از دارو و بستری‌های مکرر، اما اثر آن ماندگارتر باشد.

