به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ مجید فاریابی با تاکید بر استفاده از فناوری‎های نوین و برنامه‌ریزی دقیق برای صیانت از مواریث‌فرهنگی استان با تشریح برنامه‌های ده‌گانه این فرماندهی در سال ۱۴۰۵، بیان کرد: اولویت نخست ما تکمیل و تجهیز پایگاه‌های حفاظتی در سراسر استان است و هدف‌گذاری یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان ارتقا سطح کیفی پایگاه‌ها حفاظتی سطح استان به شکلی‌ست که با گسترش پوشش حفاظتی واکنش در برابر هرگونه تعرض به محوطه‌ها و بناهای تاریخی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بیشترین اثرگذاری صورت پذیرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی تصریح کرد: پیش‌بینی شده با تامین پشتیبانی شامل خودروهای کمک‌دار و موتورسیکلت‌های جدید، برای افزایش توان عملیاتی پایگاه‌ها در کنار ورود به حوزه پایش هوشمند با استفاده از پهپادهای تخصصی برای نظارت مستمر بر محوطه‌های ثبت ملی و جهانی همچنین، مرکز مانیتورینگ ستاد استان را راه‌اندازی کرده تا با استفاده از تجهیزات نوین، موزه‌ها و سایت‌های باستانی را به صورت ۲۴ ساعته و هوشمند رصد کنیم.

او در ادامه بیان کرد: نیروی انسانی، سرمایه اصلی ماست، برنامه ما تأمین و تجهیز تمامی مراقبین آثار به تجهیزات حفاظت فردی و دفاع شخصی استاندارد است، اما تجهیزات به تنهایی کافی نبوده و به همین منظور دوره‌های آموزش تخصصی و توانمندسازی را برای مراقبین موزه‌ها و آثار در نظر گرفته‌ شده تا مهارت‌های حرفه‌ای آن‌ها در برخورد با چالش‌ها ارتقا یابد.

سرهنگ فاریابی اظهار کرد: تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ارتباطات بی‌سیم و رادیویی با ایجاد یک شبکه پایدار بین پایگاه‌های سطح استان و ستاد مرکزی، در هماهنگی‌های عملیاتی و افزایش سرعت واکنش نیروها از دیگر برنامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده در سال جاری برای تامین امنیت پایدار از مواریث‌فرهنگی در استان کرمان است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: میراث‌فرهنگی متعلق به همه مردم است و بدون مشارکت آن‌ها حفاظت کامل ممکن نیست، ما برنامه گسترده‌ای برای اطلاع‌رسانی و معرفی سامانه جامع پاسخگویی داشته تا در راستای جلب مشارکت‌های اجتماعی از کمک همه شهروندان عزیز در زمینه حفاری‌های غیرمجاز و تعرض به آثار تاریخی بهترین بهره‌برداری را به عمل آوریم.

