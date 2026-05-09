۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۴

معاون گردشگری کشور درگذشت عیسی امیدوار جهان‌گرد نامدار ایرانی را تسلیت گفت

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، در پیامی درگذشت زنده‌یاد عیسی امیدوار، از پیشگامان عرصه جهانگردی و مستندسازی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در پیام تسلیت انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور برای درگذشت عیسی امیدوار آمده است: درگذشت زنده‌یاد عیسی امیدوار، از چهره‌های ماندگار و اثرگذار عرصه جهانگردی و مستندسازی کشور، موجب تأثر و اندوه جامعه گردشگری و فرهنگی ایران شد.

عیسی امیدوار به همراه برادر فرهیخته‌اش عبدالله امیدوار، با روحیه‌ای جست‌وجوگر و نگاهی انسانی، نقش مهمی در معرفی فرهنگ، تمدن و هویت ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی ایفا کردند.

تلاش‌های این دو برادر جهانگرد در ثبت فرهنگ ملت‌ها و روایت سفر، نه‌تنها بخشی ارزشمند از تاریخ مستندسازی ایران را شکل داد، بلکه در شناساندن چهره‌ای اصیل، فرهنگی و صلح‌طلب از ایران به جهانیان نیز تأثیری ماندگار بر جای گذاشت.

بی‌تردید، نام و یاد برادران امیدوار در تاریخ گردشگری و میراث‌فرهنگی ایران جاودانه خواهد ماند.

ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم امیدوار، جامعه گردشگری کشور و دوستداران فرهنگ و سفر، برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنم.

هانی رستگاران
دبیر مرضیه امیری

