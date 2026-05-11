به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، خدیجه براهویی روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت بیان کرد: این نشست صمیمی و کارشناسی با هدف بررسی ظرفیتهای بومی، شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای ارتقای خدمات گردشگری در روستای درک برگزار شد و حضور فعالان محلی در آن، نشاندهنده اشتیاق بالای مردم منطقه برای پیشبرد اهداف گردشگری است.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: در این جلسه، پیشنهادهای ارزشمند فعالان گردشگری درباره بهبود زیرساختها، معرفی جاذبههای پنهان و نحوه مدیریت بهتر میزبانی خانوادگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا این دستاوردها در برنامهریزیهای آتی اداره کل لحاظ شود.
او در ادامه تاکید کرد: تعامل سازنده با جامعه محلی و بهرهگیری از دانش بومی، کلید موفقیت در توسعه گردشگری مسئولانه است و امیدواریم با تداوم این گفتوگوها، روستای درک به یکی از قطبهای جذاب گردشگری در سیستان و بلوچستان تبدیل شود.
