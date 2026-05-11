تدوین طرح جامع برای ساماندهی فعالان گردشگری کشور/رایزنی با وزارت اقتصادی برای تسهیلات ویژه

به گزارش خبرنگار میراث آریا محسنی بندپی در ابتدای سخنان خود با مرور عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت که صنعت گردشگری ایران با وجود چالش های ناشی از نوسانات ارزی، تحریم های بین المللی و برخی محدودیت های زیرساختی، توانست رشد نسبی را در ابتدای سال حوزه گردشگری داخلی تجربه کند. وی آمار سفرهای نوروزی و تابستانی را مثبت ارزیابی کرد. با این حال، او هشدار داد که گردشگری ورودی با کاهش قابل توجهی مواجه بوده و سهم ایران از بازار گردشگری منطقه همچنان پایین است.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در ادامه با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۵، از تدوین سه سناریوی عملیاتی بر اساس وضعیت سیاسی و امنیتی کشور و منطقه خبر داد. اولین سناریو تحت عنوان وضعیت جنگ و بحران تعریف شد. محسنی بندپی توضیح داد که در این سناریو، ادارات گردشگری استانی باید تمرکز خود را بر مدیریت بحران، ایمنی گردشگران، تقویت گردشگری داخلی به عنوان یک اولویت، و ارائه خدمات حداقلی با بودجه های اضطراری بگذارند. وی تأکید کرد که در چنین شرایطی، برنامه های توسعه ای و بین المللی متوقف می شود و وظیفه اصلی حفاظت از جان و مال گردشگران و پایداری حداقلی کسب و کارهای مرتبط خواهد بود.

دومین سناریو با عنوان وضعیت نه جنگ نه صلح تعریف شد که به گفته محسنی بندپی محتمل ترین حالت برای سال جاری است. در این سناریو، فضای کلی کشور با تنش های محدود و عدم قطعیت های سیاسی همراه است، اما جنگ تمام عیار رخ نمی دهد. وی از معاونان استانی خواست در این وضعیت، برنامه های گردشگری را با رویکرد احتیاطی و انعطاف پذیر پیش ببرند. اولویت ها شامل توسعه گردشگری داخلی، بازاریابی هدفمند برای کشورهای همسایه، ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در مناطق امن، و بهره برداری حداکثری از فرصت های دیپلماتیک موجود برای جذب گردشگران خارجی از بازارهای غیر سنتی است.

سومین سناریو وضعیت صلح و ثبات پایدار نام گرفت. محسنی بندپی این حالت را یک خوش بینی استراتژیک توصیف کرد که تحقق آن به رفع تحریم ها و بهبود روابط بین المللی بستگی دارد. در این سناریو، معاونت گردشگری برنامه های بلندپروازانه ای از جمله افزایش ۵۰ درصدی گردشگران ورودی، تسهیل فرآیند صدور روادید الکترونیکی برای ۳۳ کشور، توسعه گردشگری سلامت و طبیعت گردی با سرمایه گذاری خارجی، و فعال سازی کریدورهای گردشگری منطقه ای را پیش بینی کرده است. وی از ادارات استانی خواست تا زیرساخت های لازم برای این سناریو را از هم اکنون فراهم کنند تا در صورت تحقق، آمادگی کامل داشته باشند.

محسنی بندپی در ادامه گفت: معاونت گردشگری برنامه جامعی برای ساماندهی فعالان غیرمجاز تدوین کرده است که شامل ایجاد سامانه یکپارچه صدور مجوز و نظارت هوشمند با استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی افزود: در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستیم تا تسهیلات ویژه‌ای برای فعالان گردشگری با بهره پایین و وثایق سهل‌تر تصویب شود. او همچنین از تلاش برای ایجاد خط اعتباری ویژه از محل صندوق توسعه ملی خبر داد که به گفته وی در صورت تصویب، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مالی را حل کند.

بندپی از برنامه جدید خود برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد تا فرآیند صدور مجوزها برای پروژه‌های گردشگری تسهیل شود. وی تأکید کرد که در سناریوی نه جنگ نه صلح، سرعت در اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد و ادارات استانی باید با خلاقیت و ابتکار عمل، موانع محلی را مدیریت کنند.

در پایان جلسه، معاون گردشگری از همه اعضا خواست تا گزارش ماهانه از وضعیت اجرای سناریوهای سه‌گانه در استان خود ارائه دهند و بر لزوم آمادگی کامل برای هر سه شرایط تأکید کرد. وی گفت: سال ۱۴۰۵ سالی سرنوشت‌ساز برای گردشگری ایران است. چه در شرایط صلح و چه بحران، ما باید بتوانیم از ظرفیت‌های بومی و انسانی خود برای حفظ و توسعه این صنعت استفاده کنیم. نباید بگذاریم مشکلات روزمره باعث فراموشی اهداف بلندمدت ما شود.

