به گزارش خبرنگار میراث آریا، مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، با اعلام آغاز رسمی پروژه «گذر از مرزها» اظهار داشت: این طرح با تمرکز بر ظرفیت‌های ۱۶ استان مرزی کشور طراحی شده است تا پیوندی نو میان پتانسیل‌های داخلی و بازارهای بین‌المللی ایجاد کند. این پروژه گامی بلند برای تغییر رویکرد بازاریابی از سطح «درون‌مرزی» به تراز «فرامرزی» محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت خلاقیت و نوآوری در جریان گردشگری مرزی خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده است تا جریان بازاریابی ایران را به فراتر از مرزها منتقل کنیم. این پروژه با هدف معرفی واقعیت‌های بی‌نظیر ایران و ایجاد پل‌های ارتباطی مؤثر میان مناطق مرزی و ذی‌نفعان بالقوه در کشورهای همسایه اجرا می‌شود.

جغرافیای طرح؛ از شمال تا جنوب

شجاعی با اشاره به گستردگی این پروژه بر اساس جغرافیای پهناور ایران، استان‌های مشارکت‌کننده را بدین شرح اعلام کرد: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، گلستان، گیلان، هرمزگان و مازندران در این پروژه با دفتر توسعه گردشگری خارجی همکاری مستقیم دارند.

ایلام؛ پیشگام در سدشکنی و نمایش امنیت

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در ادامه افزود: استان ایلام با پیشگامی در اجرای نخستین «تور آشناسازی»، توانست سدشکنی کرده و با میزبانی از هیئتی متشکل از مسئولان، فعالان تشکل‌های گردشگری، خبرنگاران و اینفلوئنسرهای استان «واسط» عراق، جلوه‌ای نو از امنیت و صلح را به نمایش بگذارد.وی با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر، این اقدام را حرکتی نمادین و قدرتمند برای عبور از سایه‌های جنگ و نمایش چهره واقعی و باصلابت مرزهای ایران دانست. شجاعی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط، سایر استان‌های مرزی نیز بتوانند تورهای آشناسازی و اقدامات بین‌المللی خود را اجرایی کنند.

تکیه بر اشتراکات فرهنگی برای جذب سرمایه

این مقام مسئول تصریح کرد: این تورها با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، آداب و رسوم همگون و ذائقه مشترک مردم در دو سوی مرز، به دنبال خلق تصویری مثبت و واقعی از امنیت پایدار در ایران هستند.

مسلم شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: حضور فعال رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در این پروژه می‌تواند علاوه بر نشر محتوای بین‌المللی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بستری امن و جذاب برای جذب هدفمند گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورد.

