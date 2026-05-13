همایش ملی میراث طبیعی با ارائه ۹ مقاله به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این بخش از همایش ملی میراث طبیعی که با دبیری ناصر رضایی رئیس گروه گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

در این بخش از همایش میراث طبیعی، زهرا رضایی به ارایه مقاله خود با عنوان «بررسی نقش میراث طبیعی استان خراسان جنوبی در تحقق توسعه پایدار»، علی سرو آزاد به ارایه مقاله خود با موضوع «برآورد ذخیره کربن خشک دارها بعنوان شاخصی از میراث طبیعی، زیست بوم جنگلی نیمه خشک زاگرس در امتداد گرادبان ارتفاعی»، طیبه مصباح زاده با عنوان «تحلیل ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم‌گردی پیشرو» ارائه کردند.

پریناز کریم خانی مقاله خود با عنوان «تحلیل نقش معماری بومی در حفاظت از میراث طبیعی و ارتقای توسعه پایدار» و بهرام نکویی صدری نیز به ارائه مقاله خود با عنوان «میراث ژمین شناسی گوربد: ضرورت حفاظت از بازالت‌های منشوری در حال استخراج گوربدد سربیشه، بعنوان میراث ملی طبیعی ایران» ارائه کردند.

گفتنی است همایش در دو بخش افتتاحیه و اختتامیه و مجموعا ارائه ۹ مقاله برگزار شد.

