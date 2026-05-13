به گزارش خبرنگار میراث آریا، در جریان بازدید میدانی خبرنگاران شبکههای تلویزیونی عربی المیادین، الانوار۲، الطلیعه و الغدیر به همراه اتحادیههای رسانهای عراق از محوطه قلعه فلکالافلاک و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان که روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شد، خبرنگاران حاضر با هدف تهیه گزارش و پوشش خبری از محل، از نزدیک در جریان وضعیت و شرایط موجود قرار گرفتند و همچنین اقدام به ضبط تصاویر و تولید محتوا کردند.
در همین راستا، عطا حسنپور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان ضمن تشریح اهمیت انعکاس واقعیتها از مسیر رسانه، بر ضرورت محکومیت جنایات و اقدامات خشونتآمیز تاکید کرد و گفت: خبرنگاران حاضر در این بازدید، محکومیت جنایات ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی را در گزارشهای خود منعکس خواهند کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان لرستان در پایان، از مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان بابت دعوت و میزبانی شایسته این برنامه و فراهم کردن زمینه حضور رسانههای عربی تقدیر و تشکر کرد و از همراهی همه دستاندرکاران مرتبط قدردانی به عمل آورد.
