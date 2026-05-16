بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیدمحمدرضا موالیزاده، روز گذشته در حاشیه بازدید از روند اجرایی ساخت باغموزه دفاعمقدس در اهواز اظهار کرد: خوزستان به عنوان پایتخت دفاعمقدس و سرزمین مقاومت، نیازمند موزهای در شأن حماسههای بزرگ رقمخورده در این خطه است. ما موظفیم این باغموزه را به گونهای طراحی کنیم که چشمنواز، اثرگذار و در عمق جان بیننده تأثیر بگذارد.
استاندار خوزستان با اشاره به بازدید از بخشهای مختلف این مجموعه افزود: در فاز اول، از ساختمانی شامل آمفیتئاتر، سالن اجتماعات، سه سالن مطالعه و سایر بخشهای مرتبط با موزه بازدید شد که خوشبختانه این بخش حدود ۷۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بهزودی محوطهسازی و دیوارکشی آن تکمیل خواهد شد.
موالیزاده با تأکید بر کارکردهای چندگانه باغموزه دفاعمقدس تصریح کرد: موزههای دفاعمقدس صرفاً محل بازدید نیستند، بلکه کارکردهای آموزشی، پرورشی و تربیتی نیز دارند و باید مفاهیم والا را به نسلهای بعد منتقل کنند. دانشآموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم با حضور در این موزه از نزدیک با وقایع دوران جنگ آشنا میشوند.
استاندار خوزستان با اشاره به تجربه بازدید از چند موزه جنگ در نقاط مختلف جهان خاطرنشان کرد: موزههایی که بهخوبی طراحی شدهاند، حس عمیقی را در بازدیدکننده ایجاد میکنند. ما در نظام مقدس جمهوری اسلامی که بر اساس عقیده و ایمان به خداوند متعال جنگیدیم و مفهوم شهادت در آن پررنگ است، باید موزهای داشته باشیم که آمیزهای از معنویت و حماسه باشد؛ بهگونهای که فرد هنگام ورود، حس والایی پیدا کند و هنگام خروج، روح معنویت و حماسه در او دمیده شده باشد.
او، ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی، مقاومت، جهاد فیسبیلالله و شهادت را رسالتی اساسی دانست و گفت: این فرهنگها مقوم جامعه ما هستند و امروز دلبستگی مردم عزیزمان به این فرهنگ کاملاً مشهود است. امروز بیش از ۳۱ میلیون جانفدا در کشور داریم که نشان میدهد مقاومت و روحیه آزادگی در کشور ما نهادینه شده است.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر و حماسهآفرینی مردم و رزمندگان خوزستان بیان کرد: در جنگی که بهتازگی درگیر آن بودیم، مردم عزیز ما در این استان و رزمندگانمان حماسهآفرینی کردند و افتخار آفریدند. روحیه جنگاوری، دلاورمردی، مقاومت و ایستادگی را در برابر دشمنان از شیرزنان و مردان این سامان دیدهایم.
او با تأکید بر ضرورت وحدت همه ارکان نظام در حفظ این فرهنگ افزود: همه ما پشت سر رهبر معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا، رئیسجمهور محترم، قوه قضائیه، دولت، مجلس، نیروهای مسلح از سپاه و بسیج و ارتش و فراجا و سربازان گمنام امام زمان (عج)، دست در دست هم دادهایم و حافظ این فرهنگ هستیم و این روحیه باید در جامعه ما پیوسته زنده و جاری باشد.
استاندار خوزستان در ادامه با اشاره به جایگاه جهانی ایران اسلامی گفت: امروز به فضل این روحیه و به برکت خون شهدا و رشادتها، ایران در عرصه جهانی به ایرانی بودن خود افتخار میکند و ما موظفیم از این میراث گرانبها صیانت و حراست کنیم.
