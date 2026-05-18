پیشنهاد تأسیس کارگروه تخصصی «گردشگری دریایی» ارائه شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سومین جلسه کارگروه توسعه فرهنگ دریایی کشور روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه جاری با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و به میزبانی معاونت گردشگری برگزار شد تا بسترهای لازم برای پیوند میان «صنعت دریا» و «فرهنگ و گردشگری» بیش از پیش تقویت شود.

در این نشست تخصصی، گزارشی جامع از اقدامات کلان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای شکوفایی ظرفیت‌های مناطق ساحلی ارائه شد. از جمله محورهای کلیدی مطرح شده، تلاش برای ثبت جهانی روستاهای ساحلی در فهرست «بهترین روستاهای جهانی گردشگری» بود که می‌تواند نام ایران را در نقشه‌ی گردشگری دریایی جهان برجسته‌تر سازد. همچنین بر تداوم روند ثبت آثار ملموس (بناهای تاریخی و بنادر کهن) و آثار ناملموس (آیین‌ها، فنون لنج‌سازی و دریانوردی) در فهرست آثار ملی تاکید شد.

بخش دیگری از این جلسه به بررسی اهمیت «تقویم رویدادهای گردشگری» اختصاص داشت. حاضرین بر لزوم حفظ و احیای آداب و رسوم دیرینه مردم ساحل‌نشین و صیانت از معماری بومی و منحصربه‌فرد مناطق دریایی تاکید کردند؛ میراثی که نه تنها بخشی از هویت ملی ماست، بلکه به عنوان یکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های بصری و فرهنگی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی شناخته می‌شود.

در ادامه، ساختار کارگروه‌های موضوعی ذیل این شورا مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفت. در این راستا، با توجه به نیاز مبرم کشور به توسعه تخصصی در این حوزه، پیشنهاد تشکیل «کارگروه گردشگری دریایی»* به صورت رسمی ارائه گردید. مقرر شد ابعاد اجرایی و ساختار عملیاتی این پیشنهاد در جلسات آتی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و راهکارهای تحقق آن تدوین شود.

این نشست با تاکید بر هم‌افزایی میان‌دستگاهی برای تحقق اهداف سند راهبردی توسعه دریامحور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بی‌بدیل سواحل شمال و جنوب کشور به کار خود پایان داد.

