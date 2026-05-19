بهگزارش خبرنگار میراثآریا، انوشیروان محسنیبندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در دومین گردهمایی بومگردیهای کشور که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، زهرا بهروزآذر معاون زنان و خانواده ریاستجمهوری، عبدالکریم حسینزاده معاون توسعه روستایی رئیسجمهوری و جمعی از استانداران کشور در سالن آمفیتئاتر این وزارتخانه برگزار شد، با تبیین سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه گردشگری روستایی، اظهار کرد: دولت با نگاهی توسعهمحور و مبتنی بر عدالت فضایی، حمایت از بومگردیها و توسعه گردشگری روستایی را در زمره اولویتهای راهبردی خود قرار داده است.
او با اشاره به اقدامات اجرایی دولت در این حوزه افزود: یکی از مهمترین گامهای دولت چهاردهم برای تقویت ساختار گردشگری روستایی، ایجاد میز تخصصی گردشگری روستایی است؛ اقدامی که با هدف انسجامبخشی به سیاستها، تسهیل فرایندهای حمایتی و ارتقای ظرفیتهای بومی شکل گرفته و تنها بخشی از برنامههای گسترده دولت در این عرصه محسوب میشود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی تصریح کرد: با پیگیریها و رویکرد حمایتی سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، مجموعهای از اقدامات مؤثر و زیرساختی در حوزه توسعه بومگردیها و توانمندسازی جوامع محلی در دستور کار قرار گرفته که میتواند آیندهای متفاوت برای گردشگری روستایی ایران رقم بزند.
محسنیبندپی با تاکید بر تنوع و گستره ظرفیتهای گردشگری ایران اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بهواسطه برخورداری از تنوع اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و زیستی، یکی از مستعدترین کشورهای جهان در حوزه گردشگری است و در این میان، گردشگری روستایی از مهمترین و پایدارترین بخشهای این صنعت بهشمار میرود که در دولت چهاردهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
او ادامه داد: بومگردیها تنها مراکز اقامتی نیستند، بلکه کانونهای حفظ هویت روستایی، سبک زندگی بومی، آیینها، سنتها و حافظه تاریخی ایران بهشمار میآیند و در عین حال، نقش تعیینکنندهای در ایجاد اشتغال پایدار، توزیع متوازن فرصتهای اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت بیرویه روستاییان دارند.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: از نگاه ما، بومگردیها اصلیترین مسیر خلق ثروت در مناطق روستایی، توسعه اشتغال مولد، تقویت هویت فرهنگی و تحقق مهاجرت معکوس هستند؛ زیرا این ظرفیتها میتوانند ضمن افزایش درآمد خانوارهای محلی، پیوند نسل جدید با ریشههای فرهنگی و تاریخی ایران را نیز تقویت کنند.
او همچنین با اشاره به کارکرد فرهنگی بومگردیها تصریح کرد: اقامتگاههای بومگردی، نماد هویت تاریخی، فرهنگی و زیباییشناسی ایرانیان و جلوهای زنده از آداب، رسوم و سنتهای اصیل مناطق مختلف کشور هستند که میتوانند تصویر واقعی و تمدنی ایران را به گردشگران داخلی و خارجی معرفی کنند.
در ادامه این نشست، یاور عبیری، رئیس جامعه اقامتگاههای بومگردی کشور نیز با تأکید بر جایگاه اجتماعی و فرهنگی بومگردیها گفت: بومگردیها در حقیقت مأمن و تکیهگاه فرهنگی مردم ایران هستند و توسعه گردشگری بومی، یکی از مهمترین دستاوردهای کشور در سالهای اخیر محسوب میشود.
او افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترسیم افق آینده گردشگری بومی هستیم و در این مسیر، باید بومگردیها را بهعنوان نماد هویت ایرانی و پیشران توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور تثبیت کنیم.
عبیری همچنین با اشاره به برخی اقدامات حمایتی صورتگرفته اظهار کرد: خوشبختانه در تبصره ۱۵، نام بومگردیها بهعنوان تأسیسات گردشگری گنجانده شد که این اقدام، گامی مهم و راهبردی در مسیر تثبیت جایگاه حقوقی و حرفهای بومگردیها بهشمار میرود و با پیگیریهای سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی محقق شد.
