استادان بومی، حافظان فرهنگ و هویت جزیره قشم هستند

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: بخش مهمی از فرهنگ و هویت جزیره در قالب اشعار، روایت‌ها و هنرهای شفاهی حفظ شده و استادان و پژوهشگران بومی نقش مهمی در انتقال این میراث به نسل‌های آینده دارند.

حبیب الله یادروج در آیین تجلیل از استاد محمد زبیری اظهار کرد: اگر تلاش پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی جزیره نبود، بسیاری از مستندات، اشعار و روایت‌های شفاهی مردم قشم در گذر زمان از بین می‌رفت.

او با بیان اینکه گردشگری تنها معرفی جاذبه‌های طبیعی نیست، افزود: معرفی فرهنگ، هنر و میراث ناملموس جزیره نیز بخش مهمی از هویت گردشگری قشم است و باید بیش از گذشته مستندسازی و معرفی شود.

رویداد «میراث‌بان» با حضور مریم جلالی دبیر جشنواره فرهنگی- هنری بین المللی خلیج فارس و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، سپهر زارعی معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان، جمعی از مسئولان سازمان منطقه آزاد و شهرستان قشم، شیوخ و چهره‌های فرهنگی جزیره برگزار شد و در آن از خدمات ماندگار و ارزشمند استاد زبیری در حوزه فرهنگ بومی و میراث معنوی قشم قدردانی شد.

