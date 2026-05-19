به گزارش خبرنگار میراث آریا ، مرتضی کشاورز نویسنده کتاب درتاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ضمن تبریک مناسبتهای فرخنده اردیبهشتماه و سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: بسیار خرسندم که با کسب اجازه از محضر "شیخ مصلحالدین سعدی"، این اثر را در جایی رونمایی میکنم که به زعم من، فرهنگیترین نقطه جهان است.
مرتضی کشاورز در تشریح محتوای کتاب خود گفت: عنوان این کتاب(من)، نه به معنای منیت و خودخواهی، بلکه به معنای آن جایگاه الهی است که حضرت مولانا و حافظ شیرازی بر آن تأکید داشتهاند. این "من"، همان زکات الهی و وعدهای است که به همه انسانها داده شده تا در مسیر هدایت قرار گیرند.
کشاورز از تلاشهای امیر حسین حکمتنیا رئیس میز ملی گردشگری ادبی کشور و بهزاد مریدی مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بانیان اصلی پیوند میان رویدادهای علمی و پتانسیلهای گردشگری ادبی در فارس، قدردانی کرد و حضور دکتر کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، در این آیین را نشاندهنده پیوند عمیق میان نهادهای فرهنگی و آموزشی برای تقویت هویت ملی دانست.
نویسنده کتاب با خوانش بیتِ معروف «سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی / عشق محمد بس است و آل محمد»، بر ضرورت تمسک به هویت دینی در کنار هویت ملی تأکید کرد.
