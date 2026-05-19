به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی دارابی، قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، عصر سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در نهمین گردهمایی انجمن مجموعهداران ایران، با تاکید بر ضرورت تقویت حکمرانی فرهنگی در حوزه میراثفرهنگی، از مجموعهداران بهعنوان سرمایههای اجتماعی و فرهنگی کشور یاد کرد و گفت: پیرو مباحث و توافقات سال گذشته، مجموعهای از اقدامات مشخص و ساختاری در حوزه موزهداری و ساماندهی فعالیت مجموعهداران انجام شده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که این مسیر با جدیت، انسجام و شتاب بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به بازنگری در چارچوبهای اجرایی حوزه مجموعهداری افزود: نظامنامه مجموعهداران که در نشست سال گذشته مورد توافق قرار گرفت، تدوین و تبیین شده است، اما با توجه به تحولات و اقتضائات جدید، نیازمند بهروزرسانی و تکمیل است تا بتواند پاسخگوی نیازهای امروز این حوزه باشد.
دارابی با قدردانی از برگزارکنندگان این گردهمایی، نقش مجموعهداران را در صیانت از هویت تاریخی ایران تعیینکننده توصیف کرد و ادامه داد: چراغی که شما در این عرصه روشن نگه داشتهاید، اقدامی تمدنی و امیدآفرین است که امنیت فرهنگی، ثبات اجتماعی و آرامش روانی جامعه را تقویت میکند. پیام روشن این حضور آن است که میراثفرهنگی و موزهداری ایران، علیرغم همه جنگها، فشارها و دشواریها، همچنان استوار و زنده ایستاده است.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه با اشاره به برنامههای رسانهای این معاونت اظهار کرد: ساماندهی تولیدات رادیویی و تلویزیونی در حوزه میراثفرهنگی آغاز شده و تیمی تخصصی مسئولیت پیگیری، تولید و ضبط برنامهها را برعهده گرفتهاند تا از این مسیر، سطح سواد میراثی جامعه ارتقا یابد و مفاهیم هویتی بیش از گذشته در متن زندگی مردم قرار گیرد.
وی همچنین از اصلاح ساختارهای آموزشی در وزارت میراثفرهنگی خبر داد و گفت: اداره آموزش و مهارتهای میراثفرهنگی ایجاد شده و شخصا تأسیس دانشگاه بینالمللی میراثفرهنگی و احیای مرکز آموزشی میراثفرهنگی را با جدیت دنبال میکنم؛ زیرا اعتقاد داریم تربیت نیروی انسانی متخصص، مهمترین پشتوانه صیانت از تمدن ایرانی ـ اسلامی است.
دارابی با اشاره به پیوند میان نظام آموزشی و میراثفرهنگی تصریح کرد: به تمامی استانها ابلاغ شده است که آموزش میراثفرهنگی در مدارس با حضور پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه برگزار شود تا نسل جدید، ارتباطی عمیقتر و هویتیتر با تاریخ و فرهنگ ایران برقرار کند.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود، از طراحی سازوکارهای الگوسازی و انتقال تجربه در این حوزه خبر داد و افزود: در آیین معرفی چهرههای ماندگار میراثفرهنگی، برترینهای این عرصه معرفی خواهند شد تا ضمن تکریم پیشکسوتان، زمینه انتقال دانش، تجربه و الگوهای موفق به نسل جوان فراهم شود.
وی با تاکید بر رویکرد مشارکتمحور معاونت میراثفرهنگی خطاب به مجموعهداران گفت: در معاونت میراثفرهنگی، ۳۰ شورا و کمیته تخصصی فعال است و از همه مجموعهداران، پژوهشگران و فعالان این حوزه دعوت میکنیم در این شوراها حضور یافته و در فرآیند سیاستگذاری و تصمیمسازی مشارکت کنند.
دارابی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاههای آثار مجموعهداران در موزههای کشور خبر داد و اظهار کرد: بنا داریم تقویم اجرایی مشخصی برای میزبانی موزههای کشور از آثار مجموعهداران تدوین و عملیاتی کنیم تا ظرفیتهای مردمی این حوزه بیش از پیش در معرض دید عموم قرار گیرد.
وی با اشاره به توافقات صورتگرفته با وزارت آموزشوپرورش و مدیریت شهری گفت: با آموزشوپرورش برای راهاندازی «زنگ میراثفرهنگی» در مدارس به توافق رسیدهایم تا دانشآموزان در قالب این برنامه از موزهها بازدید کنند. همچنین با شهرداریها نیز درباره اجرای کمپین «هر شهر، یک موزه» رایزنی و هماهنگیهای لازم انجام شده است.
معاون میراثفرهنگی کشور در ادامه، حمایتهای معیشتی و حقوقی از مجموعهداران را از اولویتهای دولت دانست و افزود: موضوعاتی نظیر بیمه، بازنشستگی، مالیات، تسهیلات بانکی، هزینههای آب و برق و سایر مطالبات صنفی مجموعهداران، در جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و دولت مطرح شده و آماده دریافت پیشنهادهای مشخص و اجرایی از سوی فعالان این حوزه هستیم.
وی همچنین از رایزنی با وزارت کشور برای تأمین فضاهای مناسب نگهداری اشیای تاریخی متعلق به مجموعهداران خبر داد و تاکید کرد: برای ساماندهی این موضوع، تشکیل کارگروهی تخصصی ضروری است تا بتوان با رویکردی کارشناسی و پایدار، امنیت و استانداردهای لازم را تأمین کرد.
دارابی در بخش پایانی سخنان خود، تصویب «سند ملی موزهداری ایران» را یکی از دستاوردهای راهبردی حوزه فرهنگ و میراثفرهنگی کشور توصیف کرد و گفت: این سند، حاصل اجماع ملی و همافزایی نهادهای مختلف کشور است و امروز ۲۰ دستگاه دولتی موظف به ارائه خدمات و حمایت از موزهداران هستند.
وی افزود: ایران در دشوارترین مقاطع تاریخی نیز مسیر نهادسازی فرهنگی را متوقف نکرده است؛ چنانکه در دوران جنگ تحمیلی سازمان میراثفرهنگی تأسیس شد، در جنگ ۱۲ روزه سند ملی میراثفرهنگی به تصویب رسید و در جنگ رمضان نیز سند ملی موزهداری ایران نهایی شد. این روند نشان میدهد که فرهنگ، مهمترین رکن اقتدار و پایداری ایران است.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی در پایان تاکید کرد: بزرگترین سرمایه و مایه افتخار ایران، فرهنگ، هنر و تمدن تاریخی این سرزمین است و صیانت از آن، یک مسئولیت ملی و بیننسلی به شمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما