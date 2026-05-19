به گزارش خبرنگار میراث آریا، نهمین گردهمایی مجموعهداران ایران، عصر امروز سهشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور دکتر ایرج حسابی، لیلا خسروی، علی دارابی و جمعی از مجموعهداران بزرگ کشور در سالن همایشهای موزه ملی ایران برگزار شد.
محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در این مراسم با قدردانی از تلاش مجموعهداران، آنها را حافظان واقعی میراث فرهنگی دانست و گفت که با عشق و دلسوزی از میراث این سرزمین مراقبت میکنند. زارعی تأکید کرد که مجموعهداران، میراثداران حقیقی ایران هستند که با جمعآوری و نگهداری اشیای تاریخی، هویت و تاریخ این کشور را زنده نگه میدارند.
احمد محیط طباطبایی، رئیس انجمن ملی موزههای ایران نیز در سخنانی اظهار داشت که یکی از ویژگیهای برجسته مجموعهداری در ایران، فراگیری آن میان تمامی اقشار جامعه است و افراد از هر طبقه، با هر سطح سواد و علایق مختلف در این حوزه فعال هستند.
وی ادامه داد که مجموعه آثار و اشیای تاریخی وقتی در کنار هم قرار میگیرند، پایه و اساس شکلگیری موزهها را تشکیل میدهند و از اینرو دولتها موظف هستند از موزههای خصوصی حمایت جدی کنند. این حمایتها میتواند اشکال متنوعی داشته باشد؛ از ارائه تسهیلات مالی و اداری تا ایجاد بسترهای قانونی مناسب برای فعالیت مجموعهداران.
محیط طباطبایی افزود که هزینهکردن در بخش میراث فرهنگی و موزهها، سرمایهگذاری برای آینده است و تجربه نشان داده هر ریالی که در این حوزه هزینه شود، در بلندمدت نه تنها بازگشت اقتصادی دارد، بلکه به تقویت هویت ملی، توسعه گردشگری و ارتقای سواد فرهنگی جامعه نیز منجر خواهد شد.
لیلا خسروی، مدیرکل موزهها نیز در این مراسم با اشاره به پیگیری مطالبات مجموعهداران اعلام کرد که مجموعه موزههای کشور همواره تلاش کرده مطالبات آنها در دولت پیگیری و مورد توجه قرار گیرد.
خسروی حفاظت از اموال و اشیای موزهای مجموعهداران را بسیار مهم دانست و بر لزوم ورود اشیای آنها به سامانه جام تأکید کرد تا دارای شناسنامه رسمی شده و قابل رهگیری باشند.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت که پیشبینی شده تعداد موزههای کشور به یکهزار برسد و این موضوع یکی از مهمترین اهداف و دغدغههای وزارت میراث فرهنگی است.
مدیرکل موزهها از برنامهریزی برای ایجاد مخزن پشتیبان ویژه خبر داد تا اشیای قیمتی و ارزشمند مجموعهداران در آن نگهداری شود. وی همچنین اعلام کرد که مذاکراتی برای حمایت مالی انجام شده و در قالب کسبوکار، وامهایی برای مجموعهداران در نظر گرفته خواهد شد.
خسروی آموزش را یکی از محورهای مهم فعالیتهای اداره کل موزهها برشمرد و گفت که مجموعهداران میتوانند بهصورت آنلاین در کلاسهای آموزشی از جمله دورههای مرمت و ساماندهی اشیای فرهنگی شرکت کنند.
انتهای پیام/
نظر شما