بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محسن نجفی سرپرست میراثفرهنگی مرودشت امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1405 ضمن تبریک این ایام، بر اهمیت رویدادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت:روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، فرصتی مغتنم برای یادآوری و تأکید بر نقش بنیادین میراث تمدنی ایران، بهویژه در شهرستان مرودشت، در صیانت از هویت ملی است. این مراسم در مجاورت دروازه ورودی مجموعه جهانی تخت جمشید، فرصتی برای تعامل با مدیران، هنرمندان، گردشگران و کودکان علاقهمند به فرهنگ غنی ایران فراهم آورد.
سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان مرودشت در ادامه به تشریح برنامههای اجرا شده پرداخت و افزود: اجرای موسیقی سنتی زنده توسط هنرمندان بومی، ارائه گزارش عملکرد پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و سخنرانی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری مرودشت، از جمله برنامههای محوری این مراسم بود.
نجفی با اشاره به جنبههای فرهنگی و بومی این رویداد، بیان کرد: برپایی سیاهچادر عشایری، همراه با اجرای موسیقی دلنشین ساز و نقاره، پذیرایی از میهمانان و اهدای گل به کودکان، جلوههایی بدیع از مهماننوازی مردم دیارمان و پیوند عمیق فرهنگ و طبیعت را به نمایش گذاشت.
او شعار امسال هفته میراث فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و گفت: محور اصلی برنامههای این هفته، شعار موزهها و اماکن تاریخی؛ حافظ هویت و انسجام ملی استبر همین اساس، تمام تلاش ما بر تقویت تعاملات سازنده میان شهروندان، نهادهای مدنی و موزهها استوار است تا میراث گرانبهای این سرزمین، همواره زنده و پویا باقی بماند
در پایان، نجفی ضمن قدردانی صمیمانه از همکاریهای ارزشمند پایگاه میراث جهانی تخت جمشید، بخشداری و سایر نهادهای فرهنگی شهرستان، ابراز امیدواری کرد: برگزاری مستمر چنین رویدادهایی، گامی مؤثر در جهت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت حفظ آثار تاریخی و انتقال شایسته آن به نسلهای آینده خواهد بود.
