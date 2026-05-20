عملیات مرمت چندجانبه در باغ جهانی ارم تشریح شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، صادق زارع معاون میراث فرهنگی استان فارس امروز سهشنبه 30 اردیبهشت 1405 در جریان بازدید از این پروژه ملی، باغ ارم را یکی از بیبدیلترین نمونههای باغ ایرانی در فهرست آثار جهانی برشمرد و گفت: این عمارت و باغ گیاهشناسی با وسعتی بالغ بر ۱۱ هکتار (۱۱۰ هزار متر مربع)، به دلیل معماری منحصربهفرد و غنای گیاهی، نگین انگشتری آثار جهانی ماست.
معاون میراثفرهنگی فارس با مرور تاریخچه مرمت این بنا افزود: آخرین مرمتهای اساسی در این بنا به دهههای ۴۰ و ۵۰ بازمیگردد. پس از یک دوره کوتاه در دهه ۸۰ و مرمت بخش اندرونی در سالهای ۹۶ و ۹۷، عملاً بخشهای اصلی عمارت نیازمند مداخله جدی بود. خوشبختانه امسال با پیگیریهای مستمر و تعامل سازنده، اعتبارات لازم از محل منابع دانشگاه شیراز و مسئولیتهای اجتماعی نفت تأمین شد تا پس از سالها، شاهد یک عملیات جامع باشیم.
او ادامه داد: یکی از بخش ها بخش سازهای و شیروانی است که این بخش از حساسترین مراحل بود، شامل تعویض و بازسازی ورقهای آسیبدیده شیروانی و مرمت بخشهای چوبی و استخوانبندی سازه است که اکنون با دقت بالا در حال انجام است.
معاون میراث فرهنگی فارس تشریح کرد: بخش تزیینات معماری را از دیگر بخشهای مرمتی عنوان کرد و گفت: تزیینات ایوانهای اصلی که به دلیل دههها مواجهه با رطوبت و عوامل جوی دچار آسیب و تبله شده بودند، توسط یک تیم متخصص ۳۰ نفره در حال باز زندهسازی است.
زارع افزود: بخش دیگر تأسیسات و ابنیه است که بازسازی زیرساختهای تأسیساتی متناسب با شأن بنا باید باشد.
او چهارمین بخش را احیای حوض و آبنما عنوان کرد و افزود: عملیات آببندی و احیای حوض اصلی باغ برای بازگشت به چرخه حیات فضایی عمارت است
معاون میراث فرهنگی فارس تأکید کرد: تمام مراحل این پروژه تحت نظارت مستمر شورای فنی استان، مشاورین ذیصلاح و پایگاه میراث جهانی باغهای ایرانی انجام میشود.
زارع با اشاره به جنبههای علمی این پروژه گفت: مرمت باغ ارم فراتر از یک پروژه اجرایی، یک کارگاه آموزشی زنده برای فارغالتحصیلان و دانشجویان این رشته است. پیشبینی میکنیم از دل این عملیات ماندگار، مستندات علمی و مقالات تخصصی ارزشمندی استخراج شود که به غنای دانش مرمت کشور بیفزاید.»
اوهمچنین خاطرنشان کرد که این اقدام ارزشمند، مدلی موفق از همکاری دستگاههای دولتی (دانشگاه و میراثفرهنگی) در صیانت از میراث جهانی است که میتواند به عنوان الگویی در سطح کشور مطرح شود.
