به گزارش خبرنگار میراث آریا ، به دنبال تصویب استراتژی «تنوع‌بخشی به محصولات و خدمات گردشگری سلامت» در شورای راهبری، نشست ویژه‌ای با هدف عملیاتی‌سازی این سند با حضور نمایندگان اعضای شورا، مشاوران برجسته حوزه بهداشت و درمان و فعالان پیشرو بخش خصوصی برگزار شد. این نشست بر ضرورت تطبیق زیرساخت‌های کشور با تغییر پارادایم جهانی در صنعت گردشگری تأکید داشت.

در این جلسه، کارشناسان با اشاره به روندهای بین‌المللی و افزایش چشمگیر تقاضا برای «گردشگری تندرستی» (Wellness Tourism) و سبک زندگی سالم، بر این نکته توافق کردند که ایران باید سبد محصولات خود را از درمان‌های صرف بیمارستانی به سمت خدمات جامع پیشگیرانه و مراقبتی گسترش دهد. در همین راستا، توسعه همزمان مراکز نوینی همچون «دهکده‌های سلامت»، «هتل‌بیمارستان‌های تخصصی»، «کلینیک‌های طول عمر (Longevity)»، مراکز «سلول‌درمانی» و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات «تصفیه خون» در دستور کار قرار گرفت.

محور اصلی این تحول، ارائه خدمات درمانی در کنار مراقبت‌های روحی، بهداشتی و پیشگیری است که می‌تواند توریست‌های سلامت را برای مدت زمان طولانی‌تر و با کیفیت خدماتی متمایز در کشور میزبانی کند.

مهم‌ترین خروجی این نشست تخصصی، تشکیل «کمیته تخصصی تبیین ضوابط» بود. این کمیته که با محوریت اداره کل نظارت و اداره کل سرمایه‌گذاری فعالیت خواهد کرد، مأموریت دارد با همکاری دبیرخانه شورای راهبری و بهره‌گیری از خرد جمعی مشاوران و فعالان بخش خصوصی، چارچوب‌های قانونی و استانداردهای دقیق اجرایی را تدوین کند

هدف از تشکیل این کمیته، پایان دادن به ابهامات مقرراتی در حوزه‌های نوین و ایجاد بستری شفاف، استاندارد و ایمن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. انتظار می‌رود با تدوین این ضوابط، فرآیند صدور مجوزها تسریع شده و کیفیت خدمات ارائه‌شده در مراکز نوین گردشگری سلامت تضمین گردد تا ایران به قطب جذاب و رقابت‌پذیر در منطقه تبدیل شود

