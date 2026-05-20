به گزارش خبرنگار میراث آریا ؛ سی و ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی اکو با حضور نمایندگان سفارت‌خانه‌های کشورهای عضو اکو مقیم تهران برگزار شد و پس از آن به ترتیب جلسات کمیته‌های فعال در سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شروع شد. این نشست از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور نمایندگان کشورهای جمهوری آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران در محل دبیرخانه اکو مستقر در تهران برگزار می‌گردد. نشست کمیته گردشگری نیز امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردید.

در ابتدای این نشست، مسلم شجاعی، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، گزارشی از وضعیت گردشگری کشورمان و آسیب‌های حاصل از جنگ ارائه نمود و با تأکید بر ضرورت همگرایی در منطقه بیان داشتند: «امروز بیش از هر زمان دیگری منطقه اکو نیازمند همگرایی، همکاری و طراحی آینده‌ای مشترک بر پایه صلح و توسعه پایدار است. گردشگری نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه ابزاری موثر برای گفت‌وگوی فرهنگی و تقویت اعتماد میان ملت‌هاست.

مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری، در ادامه به حملات اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، از جمله شهادت ۱۶۸ کودک دبستان شجره طیبه میناب و آسیب به میراث فرهنگی اشاره کرده و خواهان محکومیت این جنایات توسط جامعه جهانی و دبیرخانه اکو شد.

در این راستا، انیس اوگور، رئیس نشست کمیته کارگروه گردشگری، ضمن محکوم کردن این حملات، حمایت کشور ترکیه از مردم ایران را ابراز نمود.

مدیرکل دفتر بازاریابی گردشگری خارجی با اشاره به ظرفیت‌های تمدنی و طبیعیِ کم‌نظیر منطقه اکو، سه محور کلیدی را برای توسعه همکاری‌های آتی پیشنهاد که شامل فعال‌سازی قطار گردشگری کشورهای عضو اکو، ایجاد شبکه شهرهای تاریخی اکو برای تقویت همکاری‌های فرهنگی و تعریف مسیرهای مشترک و ایجاد شبکه روستاهای ثبت جهانی کشورهای عضو اکو است.

در پایان این نشست، جمهوری اسلامی ایران موفق شد امتیاز میزبانی چهار رویداد مهم زیر را برای سال ۲۰۲۶ اخذ نماید که شامل دومین نشست کارگروه جاده ابریشم اکو و ششمین جشنواره خوراک اکو (جاده ابریشم) در کرمان، سومین نشست شبکه تورگردانان عضو اکو در منطقه آزاد ارس، چهارمین نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اکو و سومین نشست کمیته مشورتی اکو در همدان و دومین نشست مجمع آموزشی اکو (ECO-TEN) و سمپوزیوم بازار گردشگری اکو است.

