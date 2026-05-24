مرمت کاخ سلیمانیه تلاشی برای حفظ هویت فرهنگی البرز است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی در تشریح آخرین وضعیت مرمت بخشهای آسیبدیده کاخ سلیمانیه گفت: بلافاصله پس از بروز آسیبهای ایجادشده در این بنای تاریخی، تیمهای تخصصی از سوی وزارت میراثفرهنگی و همچنین کارشناسان ادارهکل استان به محل اعزام شدند و بررسیهای میدانی و فنی با هدف ارزیابی دقیق میزان خسارت آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز، افزود: در همان ساعات اولیه، مستندسازی وضعیت موجود در دستور کار قرار گرفت و بخشهای آسیبدیده کاخ سلیمانیه بهصورت دقیق مورد پایش کارشناسی قرار گرفت تا ضمن جلوگیری از هرگونه آسیب ثانویه، امکان تصمیمگیری علمی و اصولی برای مراحل بعدی مرمت فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت این بنای تاریخی ادامه داد: کاخ سلیمانیه از جمله آثار شاخص و ارزشمند تاریخی استان البرز است که در کنار اهمیت معماری، دارای ارزشهای فرهنگی و هویتی قابل توجهی است. بر همین اساس، هرگونه مداخله مرمتی در این اثر باید بر پایه اصول دقیق حفاظت و مرمت آثار تاریخی و با حداقل دخل و تصرف در اصالت بنا انجام شود.
زینالی با بیان اینکه فرآیند برآورد خسارتها در همان مراحل اولیه آغاز شده است، اظهار کرد: پس از تکمیل بررسیهای میدانی، گزارشهای تخصصی تهیه و برآورد اولیه خسارتها جمعبندی و به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ارسال شد. در حال حاضر نیز این گزارشها در حال بررسی تکمیلی بوده و همزمان فرآیند مطالعات فنی و آسیبشناسی تخصصی برای ورود به مرحله طراحی مرمت در جریان است.
این مسئول توضیح داد: در پروژههای مرتبط با بناهای تاریخی، صرف شناسایی آسیب کافی نیست و لازم است مجموعهای از مطالعات دقیق سازهای، معماری، مصالحشناسی و همچنین بررسیهای تاریخی و اسنادی انجام شود تا مسیر مرمت بهصورت کاملا علمی و منطبق با استانداردهای بینالمللی حفاظت از میراث فرهنگی تعیین شود. بر همین اساس برای کاخ سلیمانیه نیز این رویکرد بهصورت جدی دنبال میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دسیت البرز با تأکید بر حساسیت بالای مداخلات مرمتی در آثار تاریخی تصریح کرد: تمامی مراحل مرمت باید با دقت بسیار بالا و بر اساس ضوابط فنی و میراثی انجام گیرد، چرا که کوچکترین خطا در این فرآیند میتواند به از بین رفتن بخشی از اصالت تاریخی اثر منجر شود. از این رو، رویکرد ادارهکل استان بر پایه حداقل مداخله و حداکثر حفاظت استوار است.
او ادامه داد: در روند مرمت کاخ سلیمانیه، تلاش اصلی بر آن است تا هویت تاریخی، ارزشهای فرهنگی و ویژگیهای اصیل معماری این مجموعه نیز بهصورت کامل حفظ و صیانت شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان متخصصان مرمت، کارشناسان سازه، معماران و همچنین ناظران میراث فرهنگی است.
زینالی در ادامه با اشاره به جایگاه این اثر تاریخی در سطح استان اظهار کرد: کاخ سلیمانیه یکی از مهمترین ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان البرز است که میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری فرهنگی منطقه ایفا کند. این اثر نهتنها از منظر تاریخی اهمیت دارد، بلکه بهعنوان بخشی از حافظه جمعی و هویت فرهنگی منطقه نیز شناخته میشود.
او افزود: حفاظت از چنین آثاری مسئولیتی ملی و بیننسلی است که بر عهده همه دستگاههای مرتبط قرار دارد. بر همین اساس، ادارهکل میراثفرهنگی البرز تلاش دارد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای تخصصی، علمی و اجرایی، روند حفاظت و مرمت این اثر را با بالاترین استانداردهای ممکن پیش ببرد.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نگاه بلندمدت در حفاظت از آثار تاریخی گفت: تجربه نشان داده است که موفقیت در حوزه مرمت زمانی حاصل میشود که نگاه کوتاهمدت جای خود را به برنامهریزیهای دقیق، پایدار و مبتنی بر دانش تخصصی بدهد.
زینالی در پایان خاطرنشان کرد: کاخ سلیمانیه بخشی از هویت تاریخی استان البرز و کشور است و حفاظت از آن در واقع حفاظت از بخشی از حافظه تاریخی جامعه محسوب میشود. بیتردید، صیانت از اینگونه آثار ارزشمند، زمینه انتقال صحیح میراث فرهنگی به نسلهای آینده را فراهم میکند و در این مسیر از همه ظرفیتهای تخصصی، علمی و ملی استفاده خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما