برپایی نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در محل اجتماعات مردمی زاهدان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز یک‌شنبه ۳ خردادماه اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس با محوریت روایت تصویری از آثار و بناهای ارزشمند تاریخی کشور که در دوران جنگ رمضان مورد هجوم دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته بود دایر شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به حضور پرشور و حماسی مردم شهرستان زاهدان در اجتماعات شبانه و خیل عظیم جمعیت، این نمایشگاه در محل قرارهای شبانه مردم واقع در خیابان دانشگاه و موکب این اداره کل دایر شد.

او با اشاره به اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه، بازخوانی و مرور جنایات انجام شده در جنگ رمضان و وارد آوردن خسارات به بناهای تاریخی و همچنین تاکید بر ضرورت حفاظت و حراست از هویت ایرانی اسلامی بوده است ادامه داد: در این نمایشگاه تعداد ۳۰ عدد تصویر منتخب در معرض دید عموم قرار داده شد که مورد استقبال شهروندان نیز قرار گرفت.

به گفته سعادتیان، این نمایشگاه روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور ماه همزمان با برپایی آیین گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی در محل تالار ملاصدرا دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز دایر شده بود و قصد داریم تا در مکان‌های دیگر نیز این اقدام فرهنگی را اجرایی کنیم.

