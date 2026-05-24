به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی گفت: به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی دانش آموزان کودکستان شاپرک سرخه با حضور در خانه تاریخی حشمت‌اللشکر، ساعاتی را در فضایی متفاوت به یادگیری پرداخته و ضمن آشنایی با معماری سنتی، شیوه‌های زیست گذشتگان و اهمیت حفظ بناهای تاریخی، آموزش‌های خود را در بستری از تاریخ و در فضای باز تجربه کردند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه افزود: آشناسازی نسل جدید با میراث‌فرهنگی، نه یک فعالیت فوق‌برنامه، بلکه یک ضرورت برای حفظ هویت ملی و تمدنی ما است و حضور کودکان در فضاهای تاریخی، پیش از آنکه جنبه آموزشی داشته باشد، یک تجربه زیسته است که پیوندی ناگسستنی میان کودک و ریشه‌های تاریخی او برقرار می‌کند.

او خانه تاریخی حشمت‌اللشکر را نمادی از هویت و معماری غنی سرخه دانست و اظهار کرد: این بنای ارزشمند، الگوی تمام‌نمایی از مهارت معماری سنتی و شیوه زندگی مردم این دیار در گذشته است.

عربی این اقدام را تقویت حس تعلق دانست و تأکید کرد: معتقدیم اگر می‌خواهیم در آینده، محافظانی شایسته برای میراث‌فرهنگی کشور داشته باشیم، باید از همین دوران کودکی برای آن‌ها بسترهای ارتباط با آثار تاریخی را فراهم کنیم.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سرخه در پایان خاطرنشان کرد: این اداره آمادگی دارد تا با تعامل بیشتر با مهدکودک‌ها، مدارس و مراکز آموزشی، چنین تجربه‌هایی را گسترش داده و با استفاده از ظرفیت بناهای تاریخی، بستری برای آموزش‌های خلاقانه و ملموس برای نسل آینده فراهم آورد.

