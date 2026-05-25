۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲

استاندار بوشهر مطرح کرد؛

لزوم حمایت ویژه بانک‌ها از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی

استاندار بوشهر بر لزوم حمایت ویژه بانک‌ها از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ تاکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با مسئولان برخی بانک‌ها، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، بر ضرورت تقویت نقش بانک در پشتیبانی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

او با اشاره به طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، خواستار تسهیل و شتاب‌بخشی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باقی‌مانده و پروژه‌های اشتغال‌زا شد و افزود: حمایت شبکه بانکی، شرط مهم استمرار تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در استان است.

زارع همچنین بر لزوم حمایت ویژه از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و پایداری اشتغال آن‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، صیانت از بنگاه‌های مولد و حفظ فرصت‌های شغلی موجود، اولویت مهم مدیریت ارشد استان است.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: استفاده هدفمند از اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، می‌تواند به تکمیل سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان کمک کند و در این زمینه همراهی و مشارکت بانک صادرات ایران بسیار حائز اهمیت است.

در این نشست، بر آمادگی بانک‌ها برای گسترش همکاری‌ها با مجموعه مدیریت استان تأکید شد.

