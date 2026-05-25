به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در دیدار با مسئولان برخی بانک‌ها، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در این استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

استاندار بوشهر در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی استان در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، گردشگری و تجارت دریایی، بر ضرورت تقویت نقش بانک در پشتیبانی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

او با اشاره به طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهور به استان بوشهر، خواستار تسهیل و شتاب‌بخشی روند پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی باقی‌مانده و پروژه‌های اشتغال‌زا شد و افزود: حمایت شبکه بانکی، شرط مهم استمرار تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در استان است.

زارع همچنین بر لزوم حمایت ویژه از واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و پایداری اشتغال آن‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، صیانت از بنگاه‌های مولد و حفظ فرصت‌های شغلی موجود، اولویت مهم مدیریت ارشد استان است.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، تصریح کرد: استفاده هدفمند از اعتبارات موضوع ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، می‌تواند به تکمیل سریع‌تر پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای استان کمک کند و در این زمینه همراهی و مشارکت بانک صادرات ایران بسیار حائز اهمیت است.

در این نشست، بر آمادگی بانک‌ها برای گسترش همکاری‌ها با مجموعه مدیریت استان تأکید شد.

انتهای پیام/