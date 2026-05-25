تلاطم خلیج فارس و خیزش گرد و خاک تا پایان هفته در استان بوشهر

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیام مساعدی امروز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌بینی جوی و دریایی اظهار کرد: بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، با تداوم وزش باد شمالی تا پنجشنبه هفته جاری، طی ساعاتی سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج و متلاطم خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: با بیان اینکه در این مدت خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان و همچنین نفوذ گردوغبار فرامنطقه‌ای دور از انتظار نیست، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، دمای هوا از چهارشنبه هفته جاری روند افزایشی خواهد داشت.

او در خصوص وضعیت جوی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: آسمان استان بوشهر غالباً صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط با پدیده گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. جهت وزش باد در سطح استان شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت است که امروز در سواحل شمالی و مرکزی استان، سرعت آن به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت افزایش یافته است.

مساعدی در مورد وضعیت موج در خلیج‌فارس در سواحل استان افزود: ارتفاع موج خلیج فارس امروز در نواحی شمالی و مرکزی استان بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در نواحی جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش‌بینی شده است؛ همچنین برای فردا در تمامی مناطق استان، ارتفاع موج بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر برآورد می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر در خصوص وضعیت جزر و مد دریا در سواحل بندر بوشهر برای فردا خاطرنشان کرد: مد اول دریا در ساعت ۰۵:۳۱، جزر اول در ساعت ۱۱:۳۶، مد دوم در ساعت ۱۶:۲۸ و جزر دوم در ساعت ۲۲:۵۹ دقیقه رخ خواهد داد.

او در پایان به وضعیت دمای استان اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته حداکثر دمای هوا در شهرستان‌های دشتستان، دشتی و تنگستان به ۴۱ درجه سانتیگراد رسید و دمای شهر بوشهر نیز بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.

