پیام تسلیت معاون گردشگری برای درگذشت والده علیرضا تابش

به گزارش خبرنگار میراث آریا ، انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری، در پیامی درگذشت خدیجه خاتمی، فرزند آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی (ره) و والده علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا) را تسلیت گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

جناب آقای علیرضا تابش

مدیرعامل محترم هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)

خبر درگذشت والده ماجده، بانو «خدیجه خاتمی»، صبیه مکرمه حضرت آیت‌الله سید روح‌الله خاتمی (ره)، موجب تأثر و تألم فراوان گردید.

فقدان بانوانی که در بیت فضیلت و کانون معنویت پرورش یافته و عمر با برکت خویش را صرف ترویج مکارم اخلاقی و تربیت فرزندانی شایسته و خدوم برای ایران اسلامی کرده‌اند، ضایعه‌ای سنگین است.

اینجانب، این مصیبت را به جنابعالی، بیت معزز خاتمی و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده؛ از درگاه ایزد منان برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی و همنشینی با جده سادات حضرت صدیقه طاهره (س) و برای حضرتعالی و تمامی سوگواران، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

