به گزارش خبرنگار میراث آریا، روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵، در دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه راهبردی میان معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و دانشگاه تهران به امضا رسید. این توافق که با هدف تحول در گستره ملی منعقد شده، آغازگر عصر جدیدی از گردشگری هوشمند و دانش‌بنیان در کشور و گامی بلند برای پایان دادن به گسست میان «نظریه» و «عمل» در این صنعت است.

این تفاهم‌نامه که با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران منعقد شد، نقشه راه سه ساله‌ای را برای عبور از گردشگری سنتی به سمت گردشگری هوشمند و دانش‌بنیان در سراسر کشور ترسیم می‌کند.

نقطه کلیدی این توافق، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، اینترنت اشیا (IoT) و واقعیت افزوده در پهنه جغرافیایی ایران است.

در این مراسم تأکید شد برای رقابت در سطح جهانی، ایران ناگزیر به استفاده از گردشگری هوشمند است تا بتواند تجربه سفر را شخصی‌سازی کرده و رفتار گردشگر نسل جدید را تحلیل کند. این همکاری، فراتر از یک سند اداری، به عنوان پلی میان «ایده و محصول» و «پژوهش و بازار» در سطح ملی توصیف شد.

همچنین ایران با تکیه بر تمدن کهن خود، دیگر نباید تنها به جاذبه‌های تاریخی بسنده کند، بلکه باید با ابزار «دیپلماسی علمی و گردشگری» و تربیت نسل جدید مدیران گردشگری در تراز جهانی، سهم خود را از بازار رقابتی جهان بازپس گیرد.

انوشیروان محسنی بندپی در این مراسم با اشاره به اینکه دانشگاه و صنعت گردشگری نباید از یکدیگر جدا عمل کند، اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما این است که دانشگاه‌ها گاهی درگیر نظریه هستند و صنعت نیز کمتر به پژوهش تخصصی توجه می‌کند. هدف از این همکاری، ایجاد یک شبکه منظم میان این دو است تا کیفیت آموزش ارتقا یافته و صنعت گردشگری حرفه‌ای‌تر و پایدارتر شود.

معاون گردشگری کشور افزود: گردشگری در جهان امروز به یک اکوسیستم پیچیده تبدیل شده که در آن فناوری، اقتصاد و فرهنگ به هم گره خورده‌اند. ما برای رقابت در سطح جهانی، نیازمند مدیریت هوشمند مقصد، تحلیل کلان‌داده‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین هستیم. این همکاری بستری فراهم می‌کند تا پتانسیل‌های علمی دانشگاه تهران در خدمت سیاست‌گذاری‌های اجرایی وزارتخانه قرار گیرد.

از محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

۱. هوشمندسازی و زیرساخت‌های نوآورانه:

تمرکز بر ایجاد «لابراتوار زنده» و «بستر آزمایشی فناوری‌های نوین»؛ هدف این محور، ورود عملیاتی هوش مصنوعی، واقعیت افزوده و مدیریت دیجیتال مقصد به بدنه گردشگری کشور است.

۲. نهادسازی آموزشی و مهارتی:

تأسیس «مدرسه هتلداری- گردشگری» و طراحی دوره‌های تخصصی (مانند MBA گردشگری دیجیتال)؛ این محور به دنبال تربیت نیروی انسانی متخصص و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای است.

۳. اقتصاد گردشگری و جذب سرمایه:

طراحی رویدادهای جذب سرمایه‌گذار با تمرکز بر حوزه‌های نوین مانند گردشگری سلامت و دیجیتال، و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری نوآورانه.

۴. حکمرانی داده‌محور و پژوهش‌های کاربردی:ایجاد «بانک داده گردشگری ملی» و تدوین شاخص‌های ارزیابی تحول دیجیتال؛ هدف این بخش، جایگزینی آمار و تحلیل‌های علمی به جای تصمیم‌گیری‌های سنتی است.

۵. دیپلماسی بین‌المللی و فرهنگی:

تقویت حضور ایران در نهادهای جهانی (مانند UNWTO و یونسکو) و برگزاری هفته‌های فرهنگی در خارج از کشور برای ارتقای برند ملی ایران.

۶. توسعه استعداد و توانمندسازی سازمانی:

استقرار کانون‌های ارزیابی مدیران و برگزاری طرح‌های «مدیران برتر» در وزارتخانه برای به‌روز کردن دانش مدیریتی بدنه دولت.

